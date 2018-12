Els exconsellers Quim Forn i Josep Rull se sumen a la vaga de fam

Els exconsellers Joaquim Forn i Josep Rull, actual diputat de JxCat, es sumen a la vaga de fam iniciada per Jordi Sànchez i Jordi Turull el passat dissabte 1 de desembre. Segons un comunicat emès aquest dilluns a la tarda, deixaran d'ingerir aliments a partir de les dotze de la nit.

"Anunciem que ens sumen a la protesta pacífica que els nostres companys, Jordi Sànchez i Jordi Turull, ja han iniciat i que des d'aquest dimarts a les 00 h també renunciem voluntàriament a la ingesta d'aliments. Ho fem per sumar-nos a la denúncia del bloqueig de l'accés als tribunals internacionals i en particular a la justícia europea que el Tribunal Constitucional ens imposa amb el seu comportament injust i arbitrari", afirmen en el comunicat.

M’afegeixo a la #vagadefam. És una decisió meditada. Quan et fan complir una condemna abans de jutjar-te, et queden pocs mitjans per clamar contra tan gran injustícia. Aquest n’és un. L’uso amb plena consciència i responsabilitat. — Joaquim Forn (@quimforn) 3 de diciembre de 2018

M’afegeixo a la #vagadefam. És una decisió meditada. Quan et fan complir una condemna abans de jutjar-te, et queden pocs mitjans per clamar contra tan gran injustícia. Aquest n’és un. L’uso amb plena consciència i responsabilitat pic.twitter.com/ITHCpLnSXN — Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) 3 de diciembre de 2018





L’objectiu de la denúncia és, doncs, la mateixa: posar el focus en el Tribunal Constitucional reclamant que resolgui tots els recursos d'empara que ha admès a tràmit i que, segons els presos polítics, està guardant en un calaix per evitar que arribin al Tribunal Europeu de Drets Humans. Fins ara l'alt tribunal no ha resolt cap recurs dels presos, però els ha admesos tots a tràmit. Aquest fet, assenyalen els advocats de la causa de l'1-O, contrasta amb les dades de l'alt tribunal: admet menys del 2% de recursos d'empara que s'interposen.





També asseguren que prenen la decisió "des de la serenor i coherència" i que és "meditada, fruit de moltes hores d'introspecció i reflexió que ens ha portat a concloure que no tenim altra opció que utilitzar aquesta forma extrema de protesta pacífica en la defensa dels nostres drets fonamentals".

Contactes entre partits i entitats per fer accions de suport

Amb Forn i Rull ja serien quatre presos polítics que opten per aquesta protesta emmarcada en la no-violència, tres dels quals són diputats de JxCat -l'exconseller Forn va renunciar a l'acta de diputat a l'inici de la legislatura-. Divendres el vespre, davant la possibilitat que això passés, Òmnium va distribuir una fotografia dels set presos a Lledoners amb la intenció de traslladar un “missatge d’unitat” i comprometre's a “respectar” totes les formes de denúncia que adoptessin ara abans del judici contra el referèndum de l’1 d’octubre.

Segons ha avançat l'ACN i ha confirmat l'ARA, aquesta tarda hi ha contactes entre ERC i JxCat i també les entitats sobiranistes per fer actes de suport a la vaga de fam. Dissabte, JxCat va proposar fer un "dejuni encadenat" per "solidaritzar-se" i "amplificar" la vaga de fam d'alguns dels empresonats.

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, també empresonat, els ha enviat un missatge de suport a través de Twitter just després de fer-se públic el comunicat. "Dos homes bons s'uneixen a la vaga de fam. Ens tenim els uns als altres. Des d'Òmnium ens conjurem amb la voluntat insubornable que mai caminaran sols", afirma.