582 ferits a les protestes des de dilluns

El balanç de les protestes per la sentència del Procés s’ha saldat fins ara amb més de 500 ferits. 582 persones han hagut de ser ateses des de dilluns pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) arreu de Catalunya. La majoria, 418, van rebre l’alta in situ i 158 van haver de ser traslladades a diferents centres sanitaris. En aquest recompte no s’inclouen, però, les persones que van anar elles mateixes a rebre atenció mèdica o les que per algun motiu es van estimar més no demanar-ne.

Ahir continuaven ingressades 18 persones. El cas més greu és el d’una dona amb traumatisme cranioencefàlic ingressada a la Vall d’Hebron que ahir estava estable dins la gravetat. Fonts del departament de Salut no han pogut confirmar a l’ARA la causa del traumatisme. Paral·lelament, el centre Irídia demanava ahir imatges i testimonis de l’impacte d’una bala de foam dels Mossos al cap d’una persona divendres a la zona dels Jardinets de Gràcia, però no queda clar si es tracta del mateix cas. També hi ha vuit ferits greus, tres dels quals són per lesionats oculars: dos han perdut la visió d’un ull i l’altre estava pendent ahir de ser intervingut a l’Hospital de Sant Pau. Un altre noi, de 22 anys, que va perdre un ull per l’impacte d’una pilota de goma a l’aeroport, ja ha estat donat d’alta. La resta dels ingressats estan en estat menys greu.

La majoria de ferits es van produir divendres, coincidint amb la jornada de vaga general, quan el SEM va atendre fins a 182 persones -inclosos 8 mossos d’esquadra i 72 agents de la Policia Nacional-, la majoria de les quals a Barcelona. 50 d’aquestes persones van haver de ser traslladades a centres mèdics. Dilluns es van registrar fins a 115 assistències sanitàries a la terminal T1 de l’aeroport de Barcelona.

Crítica a la intervenció policial

Som Defensores, la xarxa d’observadores de vulneració de drets humans en context de protesta, es va pronunciar ahir sobre el dispositiu policial dels últims dies. Van explicar que han sistematitzat un total de 80 casos per lesions des de l’inici de les protestes i també han monitoritzat almenys cinc intervencions policials “en què es pot observar una clara intencionalitat a mode de càstig o humiliació”.

Aquesta xarxa va assegurar haver constatat “pràctiques per part de les forces de seguretat que contribueixen a un augment de la tensió i de l’estrès psicològic de les persones manifestants”. Van criticar accions com “encapsulaments, carrusels, limitacions de moviments i llançaments de gasos”.

Som Defensores també ha documentat l’ús de pistoles de foam per part dels Mossos d’Esquadra i de bales de goma per part dels agents de la Policia Nacional. En el cas de la policia catalana, també alerta que hi ha agents que no van identificats amb el número d’operatiu policial (NOP) a l’esquena. “Això dificulta el control dels eventuals excessos policials”, lamenten. Som Defensores està integrat per organitzacions com Novact, Irídia, lacta, l’Associació Catalana pels Drets Humans i la Fede, entre d’altres.