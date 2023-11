El Papa rep Aragonès al Vaticà: "El millor camí sempre és el diàleg i la negociació"

El VaticàEl papa Francesc ha rebut aquest dilluns al Vaticà el president de la Generalitat, Pere Aragonès. La reunió l'havia sol·licitat el mandatari català al juny i finalment s'ha produït en plenes negociacions per aconseguir un acord d'investidura. “Hem parlat de la necessitat del diàleg i la negociació. I en tot cas, el Papa ha expressat que el camí sempre és parlar entre diferents per poder arribar a acords. Tothom pot subscriure aquesta opinió”, ha assegurat el president després de finalitzar la trobada amb el Sant Pare.

Durant la reunió, que s'ha allargat uns 40 minuts, tots dos han conversat sobre l'“actualitat política” i “la situació política entre Catalunya i Espanya”, segons ha revelat Aragonès. "En aquest sentit, reafirmo la meva aposta pel diàleg, la negociació i la necessitat d'arribar a acords que permetin resoldre tots els conflictes", ha subratllat Aragonès. El president ha explicat que durant l'audiència amb el Pontífex han abordat altres qüestions com la guerra a Gaza i que tots dos han coincidit que cal “avançar cap a solucions diplomàtiques” per resoldre el conflicte al Pròxim Orient.

Pere Aragonès es reuneix amb el papa Francesc.

En la carta que Aragonès va enviar al Papa al juny perquè el rebés també es feia referència a les relacions entre les institucions catalanes i el Vaticà, i a la proximitat de dos esdeveniments eclesiàstics rellevants a Catalunya, com són la celebració del Mil·lenari de l'Abadia de Montserrat i la culminació de les obres de la Sagrada Família. A principis de juliol el Vaticà va respondre, també per carta, comunicant que el papa Francesc rebria el president en una audiència privada, i posteriorment es va ultimar la data, que va ser fixada pel Vaticà abans de l'estiu.

Durant la trobada, el president ha regalat al papa Francesc un Sant Jordi de plata, reproducció de l'escultura articulada que s'ubica a la capella del Palau de la Generalitat, juntament amb obres dels poetes Jacint Verdaguer i Joan Maragall, i del fotògraf Joan Guerrero, dins d'una bossa “Made in CIRE”, realitzada en un centre penitenciari pel projecte del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció. Després de lliurar-li els obsequis institucionals, Aragonès també li ha fet entrega al Papa d'una samarreta del seu equip, el San Lorenzo de Almagro, signada pels seus jugadors, per encàrrec de la comunitat argentina de Catalunya. La darrera vegada que un Papa va rebre un president de la Generalitat al Vaticà va ser el 1981, quan Joan Pau II es va trobar amb Jordi Pujol, tot i que tant Artur Mas –quan era conseller en cap– com José Montilla també s'hi van reunir.

El president defensa el pacte d'investidura

Més enllà de la trobada amb el Papa, Aragonès ha aprofitat la compareixença per defensar l'entesa amb el PSOE per facilitar la investidura de Pedro Sánchez. "És un bon acord perquè garanteix una amnistia de totes les causes de naturalesa política, permet continuar amb un procés de negociació a partir del reconeixement nacional de Catalunya i també amb la recerca de solucions democràtiques per resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya. I finalment recull el traspàs integral de tot el sistema de trens de Rodalies a Catalunya, que permetrà millorar el sistema de trens regionals”, ha subratllat.