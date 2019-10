Una iniciativa per afrontar els aldarulls torna a dividir l’independentisme

Nova jornada de divisió de l’independentisme. Si dijous es va visualitzar que no existeix la unitat necessària per donar des del Parlament una resposta política a la sentència del Tribunal Suprem, ahir es va demostrar que tampoc hi ha sintonia sobre com afrontar conjuntament els aldarulls i els enfrontaments amb la policia dels últims dies a les grans ciutats catalanes.

Aquesta vegada el motiu que va generar les discrepàncies públiques va ser un moviment del president del Parlament, Roger Torrent, que va agafar a contrapeu JxCat i part del Govern. Torrent va apadrinar des de la cambra catalana una iniciativa per intentar rebaixar la tensió que aquests dies s’ha apoderat del carrer, i va impulsar una reunió en què no hi havia cap representant de l’executiu català però sí l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, CCOO, la UGT, Pimec, Foment del Treball, el Cercle d’Economia, Lafede.cat, la Taula del Tercer Sector i la FAVB. Tots ells es van reunir a la cambra catalana durant una hora i van fer un comunicat conjunt reclamant “desescalar i posar fi a totes les violències” i també “acabar amb la judicialització i aconseguir una solució democràtica al conflicte”. A més, es van comprometre que la trobada d’ahir no sigui efímera i tingui continuïtat. Així, van acordar que la reunió sigui la llavor d’un “espai de treball” que s’ha de tornar a reunir per buscar consensos per donar resposta als reptes més candents. L’objectiu que tenen és sumar “més actors institucionals i socials” que els que es van veure ahir.

Absència del Govern

Al saber-se la iniciativa -volgudament discreta-, la principal sorpresa va ser que cap membre del Govern, ni de JxCat ni d’ERC, hi va assistir. Diverses fonts coneixedores de la trobada consultades per l’ARA van assegurar que aquesta absència va generar “desconcert” en alguns dels assistents, tot i que tothom preveu que sí que hi sigui en futures reunions. Tanmateix, entre els participants de la reunió hi havia els principals sindicats i Colau, que fins ara han evitat fotografiar-se amb Quim Torra.

Fonts de Presidència van justificar la no assistència a l’acte perquè se’ls va convocar a falta de poques hores perquè comencés la trobada i en aquell moment el president Quim Torra ja tenia reunions previstes. Des de Vicepresidència, també convidats, van explicar que Aragonès tenia una executiva d’ERC i una compareixença pública i que per això no hi va poder assistir. Fins aquí les suspicàcies es podien sufocar, però llavors van començar les crítiques frontals.

El primer a obrir foc va ser el vicepresident del Parlament, Josep Costa (JxCat), que va qualificar de “sectària” la iniciativa i va assegurar que s’havia vetat la presència de l’Assemblea -fonts de l’entorn de Torrent ho neguen i afirmen que el poc marge de temps va fer que només es pogués contactar amb les entitats que consideraven prioritàries-. Òmnium tampoc hi va assistir, segons va al·legar, perquè se’ls havia convocat de “manera precipitada”.

Les crítiques de JxCat no van acabar amb les paraules de Costa. A través de Twitter, l’expresident Carles Puigdemont va acusar Torrent d’impulsar l’espai de treball per qüestions de “càlcul partidista o personal” i ho va considerar una “deslleialtat” i “una divisió intencionada” de l’independentisme. “Alguns se n’adonaran massa tard i descobriran que la unitat que tant vam reclamar hauria sigut molt eficaç en aquests moments”, va reblar. La portaveu de JxCat a l’Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, també va carregar contra el president del Parlament pel seu “espot electoralista”. Finalment, JxCat va emetre un comunicat recriminant a Torrent no haver informat de la iniciativa a cap membre de la mesa ni tampoc al grup. Va retreure-li que “el motiu de la reunió era prou rellevant per informar-ne” i va insistir que l’ANC havia sigut vetada, per la qual cosa va exigir-li una reunió per expressar-li el seu malestar.

Pel que fa a ERC, l’espai de treball impulsat per Torrent es va donar a conèixer mentre el partit republicà celebrava una roda de premsa a la seva seu. Una contraprogramació mútua en tota regla. Fonts republicanes van assegurar que avalen la iniciativa del president i que no hi havia voluntat de “coincidir en el temps”. El tercer partit independentista de la cambra, la CUP, no es va pronunciar.

Suport dels comuns

Torrent sí que va trobar el suport dels comuns, el partit d’Ada Colau. El regidor de Presidència de l’Ajuntament, Jordi Martí, va aplaudir que es vulgui “generar un espai on poder afrontar els problemes amb serenitat” i va defensar que la reunió al Parlament va permetre abordar els problemes “entre gent que pensem molt diferent i fer-ho amb molta tranquil·litat i calma”.

El que havia de ser la llavor d’una iniciativa transversal per donar una resposta als aldarulls i buscar solucions a la situació de Catalunya es va acabar convertir en l’enèsim foc de l’independentisme.