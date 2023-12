Jorge Buxadé, el falangista que fa i desfà des del Parlament Europeu

Brussel·lesEl president espanyol, Pedro Sánchez, va escandalitzar la bancada conservadora europea en esmentar el Tercer Reich aquest dimecres al Parlament Europeu quan parlava de la seva deriva cap a l'extrema dreta. En canvi, van passar més desapercebudes les paraules d'un falangista de pedra picada com és el català Jorge Buxadé (Barcelona, 1975). Va justificar el cop d'estat del 1936 contra el Front Republicà, que va titllar d'"antidemòcrata" com el govern espanyol actual, i va acusar el president de la Generalitat Lluís Companys de ser "el responsable polític de l'assassinat de més de 8.000 espanyols".

Ningú va posar el crit al cel ni es va sorprendre gaire. Buxadé ha acostumat els eurodiputats als seus escarafalls i a la defensa explícita del falangisme. I, de fet, és des de la capital europea des d'on mou els fils del seu partit i part de la internacional reaccionària que es va fent forta arreu d'Europa i Occident.

El dirigent català, que és el portaveu del grup europarlamentari de Vox, està molt ben connectat amb l'extrema dreta europea. Forma part del mateix grup parlamentari i té molt bona relació amb la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a qui sovint ha posat d'exemple a seguir, o amb el partit Llei i Justícia, que fins ara governava a Polònia i entorpia el funcionament global de la UE. Tiren endavant iniciatives conjuntes i firmen posicionaments a l'Eurocambra plegats. Tanmateix, està més distanciat de l'extrema dreta que no ha arribat a governar, com Alternativa per a Alemanya o la formació de Marine Le Pen.

Tot i estar a Brussel·les, també domina Vox des de la distància amb disciplina militar. Buxadé, que es va presentar com a candidat per la Falange al Parlament el 1995, ha liderat les purgues del seu partit contra les veus més moderades i que li podien fer mínima ombra al líder, Santiago Abascal.