Els lletrats del Parlament veuen inconstitucional el 155 que proposa Rajoy

Dur informe dels lletrats del Parlament contra l'aplicació de l'article 155 de la Constitució que promou el govern espanyol. En un informe al qual ha tingut accés l'ARA, els serveis jurídics de la cambra catalana carreguen amb duresa contra l'acord del Consell de Ministres, que consideren contrari a la Constitució i a l'Estatut. Especialment durs són amb les disposicions que regulen l'activitat que podria a dur a terme el Parlament durant l'aplicació del 155, que titllen d'"aberrant".

Segons els lletrats, les mesures proposades pel govern espanyol "eliminen els trets característics del sistema parlamentari de forma totalment irreconciliable amb la Constitució i l'Estatut". En concret, critica que s'estableixi que la cambra catalana no pugui investir cap president de la Generalitat i que es vulgui impedir la posada en marxa de comissions d'investigació o peticions de compareixença de les autoritats que haurien d'aplicar el 155.

L'informe apunta que "aquestes dues mesures impliquen que allò que defineix el sistema parlamentari resta suspès i anul·lat de manera aberrant perquè, en el parlamentarisme, un Parlament sense capacitat de crear, mantenir, controlar i cessar el Govern és una mesura de tot punt exorbitant que no té cap sentit en termes jurídics".

A més, els lletrats de la cambra -que s'han oposat reiteradament a la celebració de debats com ara el de la llei del referèndum i el de la llei de transitorietat-, critiquen que el govern espanyol pretengui cessar el president de la Generalitat i els consellers, un fet que, opinen, "planteja seriosos dubtes sobre la seva adequació a l'ordre constitucional i estatutari vigent".

L'informe conclou que l'article 155 busca "obligar el compliment forçós" de les obligacions d'un govern per "protegir l'interès general", però que això no el faculta per suspendre o alterar el règim d'autogovern de la Generalitat. En aquest sentit, subratlla que cessar el Govern vulneraria l'Estatut, que és una llei que preval jeràrquicament sobre un Reial decret.