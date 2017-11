Un 11-N per la llibertat dels presos i l’escalf a les famílies

Les entitats sobiranistes no volen que sigui una manifestació més. Entre la multitud de mobilitzacions que s’han produït els últims dies, l’ANC i Òmnium pretenen marcar un punt i a part amb la convocatòria d’aquest dissabte a Barcelona i convertir l’11 de novembre en una “diada nacional de la llibertat”. Ahir els vicepresidents Agustí Alcoberro (ANC) i Marcel Mauri (Òmnium) van cridar “tots els demòcrates” a sortir al carrer dissabte per reclamar l’alliberament dels presos polítics i expressar el rebuig a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució. I també per defensar la República Catalana. “Qualsevol persona que estimi els valors de la democràcia i la llibertat ha d’estar a punt per venir”, va dir Mauri, portaveu accidental d’Òmnium des que el president de l’entitat, Jordi Cuixart, és a la presó juntament amb el líder de l’ANC, Jordi Sànchez, i fins a vuit consellers del Govern.

Què fa diferent aquesta manifestació? Serà la segona mobilització que es convoca amb els mateixos propòsits -la primera del 21 d’octubre va ser per reclamar la llibertat de Sànchez i Cuixart- amb la diferència que ara ja hi ha fins a deu presos polítics. Ho exemplifica el cartell que il·lustra el lema de la manifestació: Llibertat presos polítics, som República. Es tracta d’una imatge, ja convertida en icona, de les cares de tots els empresonats: el vicepresident, Oriol Junqueras; Sànchez i Cuixart; i els consellers Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Carles Mundó, Dolors Bassa i Meritxell Borràs. La marxa, batejada com Diada de la llibertat, estarà carregada d’emotivitat, ja que l’encapçalaran els familiars de tots els empresonats i també l’entorn dels membres del Govern que estan desplaçats a Brussel·les pendents de la justícia belga.

L’escenari escollit per a la manifestació és el carrer Marina de Barcelona. A les cinc de la tarda la capçalera començarà a caminar des de la cruïlla del carrer Marina-Pujades fins a l’avinguda Icària. A diferència de les mobilitzacions de l’Onze de Setembre, doncs, està previst que els manifestants es desplacin en direcció cap al mar. El lloc escollit per les entitats ja ha estat a les travesses de carrers de la capital catalana per acollir la Diada de l’Onze de Setembre en nombroses ocasions, tant el 2016 quan es van fer les concentracions descentralitzades com enguany, que es va triar finalment la cruïlla de passeig de Gràcia amb Aragó. Per convertir la mobilització de l’11-N en una manifestació equiparable a una Diada, les entitats han engegat la maquinària logística al territori. Segons va anunciar ahir Alcoberro, hi ha concertats fins a 574 autocars. Una xifra que des de l’ANC valoren positivament, però que no arriba als més de 1.500 que s’acostumen a reunir per l’11-S.

Ahir les entitats també es van pronunciar sobre la mobilització dels comitès de defensa de la república (CDR) de l’aturada general. Tan Alcoberro com Mauri van valorar-les positivament, i van afegir que els CDR van demostrar una gran capacitat d’organització. “La mobilització d’ahir ens dona molta confiança per a la manifestació de dissabte”, va constatar el vicepresident de l’Assemblea. Tanmateix, van admetre que ells es mantindrien en la tònica d’accions que han promogut fins ara i que no cridaran, de moment, a tallar carreteres: grans concentracions, encartellades, cassolades i manifestacions massives.

Sense descartar la llista unitària

Malgrat que s’ha acabat el termini per registrar coalicions -el dia 7- ahir l’ANC va mantenir la porta oberta a la candidatura unitària el 21-D. Tanmateix, Alcoberro va deixar clar que les entitats donaran suport als partits independentistes tant si es presenten junts com separats. “Hem de validar la majoria al Parlament, o fins i tot ampliar-la”, va concloure el número dos de l’ANC. Òmnium, per la seva banda, prefereix quedar al marge d’aquest debat.