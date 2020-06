Torra condiciona la taula de diàleg a recuperar el "clima de confiança" amb Sánchez

La crisi de la pandèmia va aturar l'inici de la interlocució entre el govern de la Generalitat i l'Estat en el marc de la taula de diàleg i ara, segons el president de la Generalitat, és possible que no es recuperi arran de la gestió de la Moncloa de la crisi del covid-19. En una atenció als mitjans de comunicació aquest divendres al Maresme, Quim Torra ha condicionat que es torni a reunir la taula entre governs a la recuperació "del clima de confiança" amb Pedro Sánchez. Una relació que ara mateix, almenys amb ell, no existeix –segons recull l'ACN.

En aquestes declaracions al Maresme, en què també ha reclamat 15.000 milions d'euros més a l'Estat, el president ha criticat que Pedro Sánchez hagi actuat durant la gestió de la pandèmia amb "unilateralitat" i que no hi ha hagut cogovernança amb les comunitats autònomes. Ha assegurat que "cap" de les decisions que s'han pres des de Madrid han estat comunicades de forma prèvia a la Generalitat, malgrat les múltiples reunions de presidents autonòmics.

Aquesta valoració del president de la Generalitat torna a topar directament amb els seus socis, Esquerra, que acaba de pactar amb el govern espanyol l'última pròrroga de l'estat d'alarma. L'acord inclou que a partir de la fase 3 les autonomies gestionaran la crisi com a autoritats delegades del ministeri de Sanitat. I, encara que no figuri en el pacte de forma explícita, els republicans també han assegurat que el PSOE està disposat a reunir la taula de diàleg el mes de juliol. Un compromís, però, que no assumeix públicament la Moncloa.

Amb aquesta nova condició de Torra queda en l'aire si es produirà, doncs, una nova reunió. El president no ha concretat en què consisteix recuperar el "clima de confiança" ni si serà suficient, com va passar l'altre cop, que siguin els dos presidents que fixin els termes de la negociació en una reunió prèvia. En tot cas, ajornar-la arran de la pandèmia va ser decisió de tots dos presidents: el 13 de març en una conversa telefònica van pactar posposar-la per quan la situació sanitària estigués millor.

ERC en defensa la vigència

L'actitud de Torra i de la Moncloa amb la taula de diàleg comprometen ERC. En el primer cas, perquè formen part del mateix Govern i, en el segon, perquè els republicans asseguraven fa poc que hi havia un compromís nítid de Sánchez de recuperar-la en breu. Fonts d'Esquerra consultades per l'ARA defensen la vigència de la taula i consideren que seria "una irresponsabilitat" abandonar la bandera del diàleg. Admeten que el govern espanyol, durant l'estat d'alarma, "ha perdut la poca credibilitat i confiança que podia generar", però argumenten que la millor manera de "collar-lo" es tornant a fer-lo seure a la taula i plantejar allà les crítiques directament. Pels republicans, en resum, seria un "despropòsit" no tornar a convocar-la i no fer-ho com és aviat millor.

En tot cas, aquest divendres s'ha evidenciat una vegada més la diferència de criteris entre Esquerra i Quim Torra. Ja aquesta setmana el cap de l'executiu, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, va admetre que el Govern "no tenia recorregut polític", però va declinar convocar eleccions fins que hi hagi "encarrilada" la sortida de la crisi del coronavirus. Esquerra, mentrestant, demana que se celebrin a curt termini.