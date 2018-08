Les presons, un espai de solidaritat constant de l’independentisme

Abans només acollien les visites d’amics i familiars dels empresonats, però ara són llocs de pelegrinatge. Des que Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Jordi Turull, Carme Forcadell, Josep Rull i Raül Romeva van ser traslladats a presons catalanes s’han multiplicat les mostres de suport per part de ciutadans a les portes de les presons. Des de concerts fins a sopars populars, passant per lectures de poesia i, fins i tot, tractorades; qualsevol excusa és bona per anar a Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada), Puig de les Basses (Figueres) i Mas d’Enric (el Catllar) a intentar que el suport de milers de ciutadans travessi els murs de les presons on hi ha tancats els dirigents independentistes.

Fins fa poc, els camins i esplanades que envolten la presó de Lledoners eren una “zona molt freqüentada per cicilistes i runners ”, segons expliquen veïns de la zona. Ara, però, s’ha convertit en un dels principals escenaris de les reivindicacions polítiques del país, com es va poder veure el 17d’agost passat en l’acte d’homenatge a l’exconseller d’Interior Joaquim Forn. Des de fa setmanes, cada diumenge a tres quarts de vuit del vespre s’hi fa una cantada popular a càrrec dels Músics per la Llibertat, una iniciativa popular que aplega desenes de persones. “Fem companyia als polítics que hi ha presos una estona abans que vagin a sopar, a les vuit del vespre”, explica una de les voluntàries de les iniciatives que s’estan duent a terme als voltants de la presó.

A aquesta proposta se n’hi han anat sumant d’altres. La que més ha arrelat és el sopar dels dimarts. “Va sorgir la idea de manera espontània i popular i l’últim dia ens hi vam reunir prop de 250 persones”, puntualitza la voluntària. “La gent ve de tot arreu pels volts de les 7, cadascú amb el sopar fet de casa”, continua. Fins ara qui supervisa els esdeveniments que es van duent a terme a l’exterior del centre penitenciari és l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, tot i que s’està valorant la possibilitat de fer una comissió. “L’objectiu és que hi tinguin veu totes les entitats i iniciatives i que els actes es puguin convocar de manera més endreçada i des del respecte”, explica la voluntària.

Tampoc a Puig de les Basses han parat les visites des que Dolors Bassa i Carme Forcadell hi van ingressar -tot i que la segona va marxar al centre del Catllar a finals de juliol per estar més a prop de la seva famíla-. I, com a Lledoners, una de les principals activitats que s’hi organitzen és un sopar a la fresca cada dimarts, una iniciativa que va néixer de la mà d’un grup de veïns jubilats de Figueres que van decidir, de manera espontània, organitzar l’acte. “Fa molta cosa veure-les tancades i vam pensar que havíem de fer alguna cosa per elles. Sabem que no ens veuen, perquè les cel·les donen a l’altre costat, però elles saben que hi som”, diu convençuda Consol Rovira, una veïna de Figueres de 68 anys i una de les impulsores de la iniciativa. La primera setmana van ser menys de deu persones, però amb el pas del temps han arribat a superar les dues mil.

Però una de les mostres de suport que més es va viralitzar a les xarxes va ser el vídeo de Martirià Brugada, Tiri, tocant la gralla a l’aparcament de Puig de les Basses. “Volia fer una cosa senzilla perquè sàpiguen que hi ha algú a fora que s’enrecorda molt d’elles”, relata el veí de Banyoles, que cada setmana visita el centre sol o acompanyat d’amics i familiars. “Tots treballem i tenim família, però cada setmana vull anar-hi un dia com a mínim. I es tracta d’anar animant més gent perquè s’hi apunti”, afirma abans de recordar que tres veïnes de Cornellà del Terri (Pla de l’Estany) ja s’han sumat a la iniciativa i volen fer-la més gran.

Mireia Muñoz, Marta Reixach i Laura Soler formen el grup Cosa de Tres i cada dilluns s’encarreguen d’organitzar una concentració a la plaça Major de Cornellà del Terri, on alternen les actuacions musicals i la lectura de manifestos per reclamar l’alliberament dels presos i exiliats polítics. I, recollint el guant de Martirià Brugada, estan intentant aconseguir que 31 pobles es comprometin a anar-hi un dia determinat al mes. “Tots tenim poc temps, però si només has d’anar-hi un dia al mes, és més fàcil que t’ho puguis organitzar”, apunta Muñoz, que afegeix que, d’aquesta manera, “cada dia del mes hi hauria algú a fora la presó donant-li suport”.

I a la presó de Mas d’Enric, al Catllar, també s’han organitzat concentracions per fer arribar el seu suport fins a la cel·la de Forcadell. Ja s’hi ha organitzat una tractorada; la setmana passada van fer una lectura de poesia, i cada dimarts també es troben a l’aparcament del centre penitenciari per sopar i fer una cassolada de protesta.

Un grapat d’exemples que mostren com molts ciutadans, de manera anònima i desinteressada, intenten travessar els murs de les presons amb cançons i detalls perquè el seu suport arribi fins a les cel·les dels presos i preses. “Però esperem no haver-ho de fer gaire temps”, diu la veïna de Figueres amb un to de resignació i esperança alhora.