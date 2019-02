El rei i Torra, normalitat impostada pel Mobile

Avegades passa que com més es vol escenificar una suposada normalitat, que tot rutlla com una seda i que aquí no passa res, més evidents resulten els trucs postissos o la teatralitat impostada. Aquesta rigidesa va surar en l’ambient del sopar oficial que dona el tret de sortida al Mobile World Congress. Enguany el sopar es va fer a la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), cosa que va significar el blindatge absolut de la muntanya de Montjuïc. Una manifestació independentista, convocada pels CDR, no va poder passar més enllà de l’avinguda Maria Cristina, i el mateix CDR va dir de desfer-la per les “identificacions” dels Mossos. El blindatge arribava a tal punt que tampoc van deixar passar una senyora gran que volia portar menjar, com d’habitud, a una colònia de gats.

Els xiulets i crits dels manifestants arribaven -esmorteïts- a la porta principal d’entrada a la Sala Oval (per on accedien els convidats, la que dona a les Quatre Columnes), però no a la del darrere, per on entraria el rei Felip. El president de la Generalitat, Quim Torra, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ja havien dit que no participarien en el tradicional besamans per rebre’l, així que quan van arribar van parlar amb cordialitat, una estona, amb John Hoffman, el màxim responsable del Mobile, es van saludar entre ells i van entrar cap a dins.

Amb subtileses més o menys accentuades, tothom va fer referència a la situació política, però qui hi va dedicar més temps va ser el rei Felip. I ben aviat. Tot just començar el seu discurs va afirmar que volia “compartir” amb els assistents “una mica de context, fora de la indústria”. Encara que ja fa més de dos mesos de la commemoració dels 40 anys de la Constitució, va esmentar-la i va recordar “l’ampli consens” que la va “veure néixer” i “l’àmplia majoria” que la va aprovar. Això va “significar un èxit polític sense precedents en la història del nostre país”, va recalcar. El monarca va destacar que en aquestes dècades Espanya s’ha convertit en “una de les vint democràcies plenes reconegudes internacionalment” i ha assolit el “màxim nivell de prosperitat”. Davant la plana major del Mobile, també va presumir de la “solidesa” de les seves institucions i “la fortalesa política i econòmica”. Després va dir unes paraules en català per defensar “aquesta gran ciutat de Barcelona” com una de les “més ben preparades per al negoci tecnològic”, i la resta del discurs es va encarar ja als reptes del sector. La ministra d’Economia, Nadia Calviño, va excusar l’absència del president Pedro Sánchez i, més de passada, enmig d’un discurs de caràcter més tècnic, també va reiterar la consolidació d’Espanya “com una gran democràcia” i la fortalesa de la seva Constitució i lleis.

També hi va dedicar temps el president de la Generalitat, Quim Torra. Al principi del seu discurs va tenir un record per a Puigdemont, dient que fa dos anys “és qui va donar la benvinguda i ara no pot fer-ho”. I tot seguit va defensar que les institucions del país “no s’han aturat” i va citar Pau Casals per recalcar que els valors de “talent, cultura i llibertat” defineixen Catalunya. “És un lloc on estimem la democràcia i els drets humans -va subratllar-, i així continuarà sent [...]. Sabem d’on venim, tenim clar on volem anar”. La més subtil va ser l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la primera a intervenir: va destacar que les innovacions tecnològiques poden servir de “nova oportunitat per als valors republicans i democràtics”.

Després dels discursos, quan els mitjans de comunicació van ser comminats a deixar la Sala Oval perquè començava el sopar, el rei parlava amb representants del Mobile. Gairebé al davant hi tenia Torra, a qui havien assegut entre els ministres Batet i Duque, i en aquell moment cap dels dos li dirigia la paraula.