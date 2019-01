Espanya es converteix en el primer Estat de la UE en impulsar una taxa als gegants d'internet

El consell de ministres ha donat llum verda aquest divendres a dos nous impostos que serviran per quadrar els comptes del 2019: el de les transaccions financeres –anomenada taxa Tobin– i la taxa als serveis digitals, que afectarà els gegants d'internet.

Les dues propostes fiscals estan incloses en el projecte de pressupostos generals per al 2019 i serviran per augmentar els ingressos de l'Estat, poder incrementar la despesa social i finançar l'augment de les pensions. Segons els pressupostos, el govern socialista preveu recaptar pels dos impostos més de 2.000 milions d'euros.

L'impost digital l'hauran de pagar les grans plataformes que operen a internet –com Google o Facebook– que fins ara no pagaven taxes a Espanya tot i generar beneficis. "Són plataformes que treballen de manera privilegiada i això representa un gran desavantatge per a altres comerços o activitats que paguen impostos", ha subratllat la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá.

Primer soci de la UE en posar-la en marxa

Espanya és el primer estat de la Unió Europea que posa en marxa una taxa digital, si bé la idea és que es pugui aprovar un impost similar a tots els països comunitaris. Fins ara no hi ha hagut consens per impulsar-la a Europa i l'Estat ha decidit tirar pel dret i aprovar la seva pròpia taxa, que estableix un gravamen del 3% sobre els ingressos obtinguts per la publicitat en línia, serveis d'intermediació a internet i venda de dades generades a partir d'informació proporcionada pels clients.

Només hauran de pagar l'impost les empreses digitals que tinguin uns ingressos mundials de més de 750 milions d'euros i superin els 3 milions de facturació a Espanya. És a dir, que les pimes que operen a internet n'estaran excloses. El govern de Pedro Sánchez espera recaptar 1.200 milions d'euros, una estimació "prudent", segons Celaá.

"L'economia digital localitza els seus beneficis en territoris de molt baixa tributació i dona l'esquena a les arques públiques dels països on tenen els seus clients i els seus serveis", explica Daniel Vaccaro, professor de fiscalitat de l'EAE Business School.

Compravenda d'accions

L'altre impost, el de les transaccions financeres, gravarà un 0,2% les operacions de compravenda d'accions d'empreses espanyoles amb una capitalització a borsa superior a 1.000 milions d'euros, independentment que el comprador tingui el domicili fiscal fora de l'Estat. Amb aquest impost es preveu recaptar 850 milions d'euros anuals. Altres països europeus, com França i Itàlia, ja l'han posat en marxa.