Els preus del transport públic es congelaran el 2019 per manca d'acords

Els preus del transport públic es congelaran el 2019. Aquesta era la única solució possible que ha sortit de la reunió del Consell d'Administració de l'ATM. La manca d'acord necessària entre dues de les tres administracions consorciades ha portat la reunió d'avui ha un bloqueig que ha acabat 'de facto' amb la congelació dels preus de les tarifes per l'any que ve.

Aixi ho ha explicat aquest dijous al migdia el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que presideix l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), controlada per la Generalitat en un 51%, i també, tot i que de forma minoritària, per l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

La decisió de mantenir preus, és fruit del pols que ha mantingut fins el final l'Ajuntament de Barcelona d'Ada Colau. La decisió de congelar, que ha avançat finalment l'AMB, s'intuïa després que Colau digués aquesta setmana que no era partidària de pujades en els preus del transport l'any que ve, una decisió que l'ens metropolità també veu amb bons ulls. La Generalitat, que apostava per una pujada del voltant del 2% per a l'any que ve, mantenia que havia de tenir-se en compte l'impacte de la mesura en termes de cost i la disponibilitat de recursos a les arques públiques.

"Amb un euro més al mes es garantia la qualitat de tot el servei i les millores que teniem previstes", s'ha queixat el conseller Calvet, que ha assegurat que ara la diferència "uns 25 milions" d'euros, hauran de sortir de la contenció del pla de millores i de la revisió dels costos. "Hem demanat als serveis de l'ATM que revisin exactament tot el pla de millores que ja estava signat per a veure per on podem contenir despeses", ha explicat Calvet després de la reunió. "També controlarem tots els costos que les operadores ens imputen a l'ATM per controlar que tot és el que toca", ha puntualitzat.

A seu torn, la regidora de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Mercedes Vidal, ha assegurat que el govern de Colau "no acceptarà cap retallada del pla de millores" i ha recordat que abans d'arribar a aquest punt hi ha altres opcions, com ara que el govern de la Generalitat doni suport als pressupostos generals de l'Estat de Pedro Sánchez, que segons el consistori inclouen un nou increment en la partida d'aportacions a l'ATM de 40 milions d'euros que podria servir per sufragar la congelació. "L'ajuntament ha fet tot el que estava a les seves mans. Som l'administració que més ha augmentat la seva aportació a l'ATM, en un 80% des del 2010 i fins ara, i fins i tot hem anat més enllà per aconseguir negociar una partida als pressupostos", ha dit Vidal, en referència a les reticències de la Generalitat a aprovar els comptes espanyols.

L'AMB ha celebrat que no es carregui la butxaca del ciutadà amb l'encariment de tarifes, però ha demanat directament a la Generalitat –com ja va fer Ada Colau– que doni suport als pressupostos de l'Estat de Pedro Sánchez, que asseguren que preveu una dotació de 40 milions per a l'ATM.