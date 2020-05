Barcelona comença a prendre espai al cotxe a la Via Laietana

La Via Laietana de Barcelona, pendent des de fa anys d'una reforma que l'ha de convertir en un lloc més amable i menys transitat, comença avui diumenge una transformació –molt més econòmica– feta amb elements provisionals, com la pintura al terra, per guanyar espai per als vianants en temps de distàncies de seguretat. És un dels carrers inclosos en el pack de mesures que el govern d'Ada Colau ha anunciat que es faran durant aquest mes de maig per pacificar punts de la ciutat per la via de la urgència amb actuacions tàctiques. Aquesta setmana ja s'han estrenat els talls de trànsit en alguns trams dels laterals de la Diagonal i la Gran Via per convertir-los en espais exclusius per al passeig i la ciutat ja ha posat en marxa, també, corredors per a bicicleta –pintats a terra– en vies com el carrer Pau Claris.

Avui han començat els treballs a la Via Laietana, que s'allargaran una setmana, i que busquen ampliar les voreres fins als 4,15 metres i deixar, per cada sentit, un carril per a l'autobús i un únic carril de trànsit en una via que ara té cinc carrils i unes voreres minúscules, d'uns dos metres i mig. La tinent d'alcalde d'Urbanisme de la ciutat, Janet Sanz, insisteix que totes les actuacions que s'estan desplegant aquests dies "han vingut per quedar-se" i, en el cas de la Via Laietana, la reforma que s'havia d'executar durant aquest mandat, està ara condicionada per la disponibilitat pressupostària, però que aquest és "un pas previ" en la direcció marcada.

Aquesta transformació, que té un cost de 34 milions d'euros, preveu deixar l'artèria com un carrer amb un únic carril de baixada per als cotxes, que el compartirien amb les bicicletes. Al costat, s'hi dibuixava un altre carril, però reservat al transport públic. De pujada, s'hi preveia només un carril per al transport públic i un altre per a les bicicletes, que estava al centre. Però, de moment, aquest no és el dibuix que avança, sinó la pintura groga per ampliar voreres i la reserva d'un carril per a l'autobús en cada sentit. Això és el que s'inclou en el paquet de 4,4 milions destinats a guanyar espai per a vianants i bicis amb la màxima velocitat. El govern, amb tot, insisteix que el projecte anunciat anteriorment es manté i que el ritme el marcarà la disponibilitat de pressupost.

La Via Laietana només serà de baixada

Durant aquest diumenge els operaris treballaran a la Via Laietana de les vuit de matí a la mitjanit, començant pel fresat en sentit muntanya, a l'altura de la plaça d'Antonio López i en el sentit de la circulació fins al carrer de Junqueres. Per fer-ho, es tallarà el trànsit del sentit muntanya i s'ocuparà el carril ràpid del sentit mar. Quan s'acabi el fresat en sentit muntanya, es tallarà també el trànsit del sentit mar a l'altura del carrer de Fontanella per fresar la resta de la calçada. Fet aquest pas, arribarà el moment de pintar a terra la nova configuració viària.

La previsió és que, durant la setmana, també es treballi a la zona cada dia fins a la mitjanit per col·locar els elements separadors entre la vorera ampliada i el carril de trànsit i per retirar pilones metàl·liques. Es mantindrà sempre un carril de circulació obert.