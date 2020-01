Barcelona deixarà el carrer Aragó sense trànsit un cop al mes

Passar de les paraules als fets. És el que vol fer el govern de Barcelona pel que fa a les restriccions al vehicle privat a la ciutat i a la necessitat de guanyar espai per a la vida veïnal. Per això, l'alcaldessa Ada Colau ha aprofitat avui la trobada anual que fa amb la premsa al Col·legi de Periodistes per anunciar dues mesures concretes per fer front a l'excés de trànsit: talls de cap de setmana en vies principals de la ciutat i un pla per multiplicar el nombre de carrers amb la velocitat limitada a 30 km/h perquè arribin a suposar el 75% del total. De la primera iniciativa, que començarà a Gran de Gràcia i Via Laietana, on ja es fan talls, destaca el repte –majúscul– de treure els cotxes d'una autèntica autopista urbana: el carrer Aragó. No serà el primer carrer a incorporar-se als talls mensuals, però s'hi sumarà a partir del març, segons Colau, que ha detallat que els talls començaran en dues vies al febrer i aniran creixent, de dos en dos, fins a arribar a la desena. "Hem de canviar la mirada sobre la ciutat", ha defensat l'alcaldessa, que ha remarcat que els cotxes s'han de reduir tant sí com no i acabar amb la centralitat que ostenten a l'espai públic.

El govern de comuns i socialistes ja havia impulsat canvis de caràcter permanent al carrer Aragó, com la implantació d'un carril bus entre Sicília i Muntaner. Ara el canvi serà més simbòlic, un tall de trànsit mensual, però de molta més envergadura. Es calcula que més de 85.000 vehicles passen cada dia –els laborables– per aquesta via principal de la ciutat. Des que s'implanti aquesta mesura, un cop al mes, els vehicles s'hauran de desviar per altres carrers de la ciutat, com el carrer Mallorca. "No és normal que tinguem autopistes urbanes", ha lamentat Colau, que ha defensat que aquests talls seran una prova per veure com es podria millorar la ciutat. Els talls es faran el primer cap de setmana de cada mes, com ja es fa en espais com el carrer Gran de Gràcia. El mes de març es tallaran Creu Coberta i el carrer de Sants, i també Aragó entre Meridiana i Tarragona. Els talls es faran sempre el dissabte a la tarda, menys el d'Aragó, que serà el diumenge al matí. El govern de CiU ja havia impulsat una iniciativa per deixar els laterals de la Diagonal i el passeig de Gràcia sense trànsit els diumenges.

L'alcaldessa també s'ha referit a la proposta de la plataforma Eixample Respira de pacificar, per Sant Jordi, molts carrers del districte. "Volem aprofitar totes les oportunitats que tinguem per gaudir de la ciutat", ha emfatitzat.

Els carrers Aragó i Mallorca de Barcelona perdran un carril de cotxes

Colau també ha fet referència a un pla d'actuació enfocat a multiplicar les vies 30 per arribar fins al 75% del total en dos anys: 100 quilòmetres un any i 100 més el següent. "És una mesura estructural de canvi de model de ciutat, que es complementa amb la mesura que ja vam anunciar per pacificar els entorns de les escoles", ha explicat. De fet, en campanya electoral, l'ara alcaldessa va prometre que un 75% dels carrers de Barcelona arribarien a tenir la velocitat limitada a 30 km/h i no a 50 km/h. Actualment les vies 30 representen la meitat dels carrers de la ciutat i es concentren, sobretot, en els interiors dels barris. La idea que va llançar Colau era que la restricció afectés, també, diverses vies d'intensitat de trànsit intermèdia, com ara els carrers Diputació i Bruc, a l'Eixample, o Gran de Gràcia, Creu Coberta i l'avinguda Torras i Bages. "Barcelona ha de reduir la velocitat", ha conclòs l'alcaldessa, que ha apuntat que reduir la velocitat redueix els accidents i, per tant, salva vides. "Parlaríem d'una reducció dràstica dels morts per atropellament", ha assegurat.

Colau promet que un 75% dels carrers de Barcelona seran vies 30

L'alcaldessa ha fet aquests anuncis en el capítol dedicat a l'emergència climàtica durant la conversa que ha mantingut amb el degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros. L'alcaldessa ha engegat la xerrada recordant la "mort horrible, cruel i arbitrària" del periodista David Caminada, apunyalat dilluns al costat de la plaça Sant Jaume: "No l'oblidem". Com és habitual en aquests actes, el gruix dels regidors de govern i representants dels grups de l'oposició han acompanyat l'alcaldessa.

Colau ha assegurat que s'estan valorant els danys causats pel temporal Gloria a la ciutat. Demà al matí té prevista una visita a la zona de platges, la part més danyada de la ciutat, per valorar l'afectació sobre el terreny. Més enllà de la reacció, però, l'alcaldessa ha fet una crida a actuar de manera ràpida contra l'emergència climàtica, que és la causa d'aquests desastres. "La ciutadania està molt conscienciada i està disposada a canviar hàbits", ha apuntat en referència als resultats recollits en l'últim baròmetre municipal sobre el xoc climàtic. "Les administracions hem d'estar a l'altura i no podem mirar cap a un altre costat", ha afegit.

Obres del tramvia

Sobre els efectes que està tenint la zona de baixes emissions (ZBE), Colau ha explicat que encara és aviat per treure'n conclusions però que és una acció en la línia de les que ha d'emprendre la ciutat. "No és un debat que hem de treure els cotxes més contaminants", ha defensat, tot i recordar que fins a l'abril no s'aplicaran sancions. El procés, ha dit, "no té marxa enrere". L'alcaldessa també ha desitjat que el primer tram del tramvia pugui estar en obres ja aquest mandat.

Inseguretat

Sobre els problemes d'inseguretat, l'alcaldessa ha admès "la gran preocupació de la ciutadania" i l'augment de furts i robatoris durant l'últim any. "Això requereix cooperació entre diferents administracions", ha defensat. Ha demanat més agents de Mossos a la ciutat i més polítiques socials. La relació amb el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha dit, ara és "cordial" després de la tensió de l'any passat: "Vull mirar cap endavant".

Pel que fa a l'acord de pressupostos amb ERC i JXCat, Colau ha celebrat haver deixat enrere "l'etapa de bloqueig". Ha desitjat, en aquest sentit, que també hi hagi acord a l'Estat: "Ja fa massa temps que tenim comptes prorrogats".

Turisme de totes les classes

L'alcaldessa també ha parlat de turisme per defensar que Barcelona vol visitants de totes les classes socials i no només de classe alta, en referència a l'expressió "turisme de qualitat". "El que sí que tenim clar que no volem és turisme de borratxera", ha sentenciat. Colau ha dit, també, que "no dubtava" que el Mobile World Congress continuaria a Barcelona.

En matèria política, Colau ha assegurat que els comuns aposten pel dret a decidir: "Alguns li diran «referèndum d'autodeterminació», alguns li diran d'una altra manera, però és lògic que, en democràcia, quan hi ha una mobilització tan gran, la gent pugui votar". Ha apuntat, però, que no tot es solucionarà amb un referèndum.

Protesta a l'entrada

Una representació de treballadors del sector de la intervenció social del sindicat CNT han escridassat l'alcaldessa quan arribava a l'acte. Denuncien "incompliments" de dues entitats privades que gestionen serveis per a persones sense llar: Eurest i Accent Social. L'activista sense sostre Lagarder s'ha sumat a la protesta.