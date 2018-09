Barcelona multarà els patinets elèctrics infractors

Vist el boom que està vivint el patinet elèctric a la ciutat, Barcelona, que ja té aprovada una ordenança que regula les normes de circulació per a aquests vehicles, es prepara ara per començar a sancionar els infractors. Els patinets elèctrics –com també les rodes i altres vehicles de mobilitat unipersonal– tenen prohibit, per exemple, circular per sobre de les voreres i ara la Guàrdia Urbana ja ha avisat que té previst intensificar a curt termini els controls i que les infraccions es perseguiran amb multes d'entre 100 i 500 euros en funció de la imprudència de la infracció. L'objectiu: garantir la convivència entre patinets i vianants. En una entrevista a TV3, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha concretat que, igual que es farà amb les bicicletes, a partir del gener se sancionarà els patinets elèctrics que circulin per sobre de les voreres. "Hem de protegir el vianant", ha assegurat l'alcaldessa, que ha detallat que, abans d'engegar les sancions, s'ha fet un esforç per ampliar la xarxa de carrils bici.

L'intendent de la Guàrdia Urbana Carles Reyner ja va explicar, coincidint amb l'inici del curs escolar, que la policia té previst intensificar els controls sobre aquest tipus de vehicle i que, abans de començar amb les sancions, hi haurà un període d'informació als usuaris de patinets elèctrics perquè, molts cops, desconeixen l'ordenança.

La normativa, que es va incloure com una modificació de l'ordenança de circulació i es va aprovar l'any passat, estableix, en el cas dels patinets elèctrics, que poden circular pels carrils bici, pels carrers de plataforma única i pels parcs. Si poden anar a més de 20 km/h, també per les calçades limitades a 30. També es limita la velocitat màxima a la qual poden circular, que només pot arribar als 30 km/h en carrils bici segregats o calçades. En carrils bici no segregats no poden superar els 10 km/h. Molts d'aquestes vehicles –en molts casos, comprats per internet– poden superar els 40 km/h, cosa que també ha posat en guàrdia els ciclistes que hi conviuen als carrils bici.

540x306 El boom del patinet elèctric El boom del patinet elèctric

L'ordenança fixa que l'edat mínima per conduir-ne un són els 16 anys. El casc és obligatori en els models més grans i s'aconsella, també, en els petits. La normativa més restrictiva quan els patinets es fan servir per a una activitat econòmica, com una ruta turística.