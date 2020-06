Barcelonins i francesos tornen a omplir les platges de la Costa Brava

La frontera entre França i Espanya torna a estar abaixada i ja es pot circular lliurement a banda i banda de la línia imaginària des d'aquesta mitjanit. Una obertura que s'ha notat, sobretot, per la presència de visitants francesos a les platges de la Costa Brava, que havien anat notant des del dijous la presència de barcelonins, que ja es poden moure per tot el territori català. Malgrat l'augment d'afluència en comparació amb les setmanes anteriors, no s'han vist grans aglomeracions i només, en determinats moments, alguns municipis com l'Escala (Alt Empordà) han hagut de restringir l'accés a la platja per complir amb la distància física recomanada.

Els gironins han pogut gaudir durant tres setmanes de les platges en exclusivitat, com a conseqüència de les restriccions de mobilitat pel coronavirus. Aquest ha sigut el primer cap de setmana amb les carreteres obertes a tots els catalans i estrangers, i s'ha notat especialment en les poblacions del litoral i de muntanya, on s'han tornat a omplir les segones residències amb barcelonins que feia tres mesos que no podien anar-hi.

"Teníem moltíssimes ganes de poder venir. I hi ha gent, però no ens hem trobat cues ni grans aglomeracions", comenta un veí de Barcelona, Jordi Prenafeta, que ahir va poder tornar a la casa que tenen a l'Escala. "Si tot va bé, tornarem cada cap de setmana fins a finals d'estiu", afegeix amb un to de satisfacció.

Ell i la seva família han passat el matí de diumenge a la platja de les Barques, coneguda popularment com "la platja del poble". És la que queda a tocar del nucli urbà i és la més petita, i aquest matí han hagut de restringir-hi l'accés unes dues hores. Els efectius de Protecció Civil, cap a les dotze, han vist que no hi havia espai perquè cap persona més pogués estar a la sorra i a una distància prudencial dels altres usuaris. En aquest moment, han informat les persones que hi volien anar que s'havien d'esperar que algú en marxés.

"Està molt bé que ho facin. Per a nosaltres és un rotllo, perquè hem d'anar a una altra platja, però és per la nostra seguretat i perquè no hi hagi rebrot. Ho hem entès perfectament", reconeix la veïna de Girona Glòria Serra, que ha sigut una de les usuàries que han hagut de canviar de plans perquè no quedava espai. Han anat a la platja de Sant Martí d'Empúries, que estava força plena però s'hi podia mantenir la separació necessària entre tovalloles. En canvi, a la de Riells, que és més llarga, hi havia poca gent.

Glopada d'aire per als comerços

"Que vinguin, que els estem esperant!", exclama l'Imma, la dependenta de la botiga Mona Lisa Flow, al centre del poble, en referència als turistes i visitants. Després de tres mesos amb la persiana abaixada i unes setmanes a mig gas, totes les botigues de municipis turístics com l'Escala necessiten el client forà per quadrar els números. "Amb el client local pots sobreviure, però si vols estalviar i guanyar alguna cosa necessites els turistes i els clients de les segones residències", continua explicant mentre cobra a una parella de francesos que s'han comprat un vestit.

El centre del poble natal de Caterina Albert aquest matí ja s'assemblava més a l'aspecte que sol presentar cada estiu. Però, malgrat l'obertura de les fronteres i carreteres, no hi havia la quantitat de gent habitual d'un primer dia d'estiu de temporades precedents. "Jo crec que hi ha la meitat de gent". "Sí, sí, solia estar més ple a hores d'ara". Ho certifiquen dues veïnes, la Paquita i la Dolors, que han notat que des de dijous el poble s'ha omplert de barcelonins però encara avui han vist pocs francesos.

De fet, a la Jonquera, on els principals clients són de l'altra banda de la frontera, els comerços esperaven fer l'agost amb el restabliment de la lliure circulació per la Unió Europea. Però aquest matí s'han vist pocs francesos comprant queviures, begudes alcohòliques i, sobretot, tabac, que surten a un preu més econòmic que al seu país.

"Fa un mes que els francesos es poden moure i van poder anar al barri dels Límits a comprar. Avui van tots a la platja", comenta el Mohammed, que fa 16 anys que és l'encarregat d'un supermercat de la Jonquera. El barri dels Límits està a tocar de la frontera i, tot i que és territori francès, els preus són com els de l'Estat. Els primers dies de la represa de la mobilitat a França, a partir de l'11 de maig, es van poder veure aglomeracions i llargues cues davant dels estancs.

Una imatge que no s'ha repetit aquest matí. De fet, al control duaner a la N-II, a la Jonquera s'han vist pocs vehicles travessar la frontera i la majoria ho feien en direcció sud, de França a Catalunya. I, a diferència dels últims tres mesos, tots ho han pogut fer sense cap mena de restricció ni de control policial.

Tampoc s'han vist llargues cues a la frontera entre Andorra i Catalunya, que també s'ha reobert aquesta mitjanit. Molts turistes i compradors han aprofitat que s'han aixecat les barreres per anar als centres comercials, que també els esperaven des de feia dies per recuperar les vendes anteriors a la crisi del covid-19.