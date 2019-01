Bufetades i cops de puny a votants: Investiguen quatre agents més per les càrregues policials de l'1-O

"Apareixen realitzant accions a priori totalment inadequades, com donar puntades de peu, colpejar amb el puny a la cara o bufetejar les persones que estan assegudes a terra". El jutge que investiga les càrregues policials de l'1-O a Barcelona, Francisco Miralles, ha decidit investigar quatre nous agents per la violència policial a la ciutat durant la votació del referèndum. Tres d'ells van participar en les càrregues a l'institut Pau Claris i un quart, a l'escola Mediterrània. A més el jutge tornarà a interrogar un subinspector ja investigat per l'actuació en aquests dos centres per noves agressions a votants.

Amb aquests, ja son 33 els agents i comandaments investigats pel dispositiu de la policia espanyola a la capital catalana l'1-O, una xifra que converteix el cas en la causa judicial per brutalitat policial més voluminosa pel que fa a número d'investigats, segons l'Ajuntament de Barcelona -que exerceix d'acusació popular-.

Gràcies a feina conjunta @bcn_ajuntament @centre_iridia ja són 33 els agents de @policia imputats per càrregues #1oct. Es tracta de la causa judicial per brutalitat policial q acumula més agents investigats de la història recent d'aquest país. Seguim fins q es faci justícia. 2/2 — Jaume Asens (@Jaumeasens) 16 de gener de 2019

Precisament el consistori barceloní havia demanat fa dos mesos que investiguessin fins a 24 agents més pel dispositiu a l'institut Pau Claris, però finalment el jutge ha desestimat la resta de peticions i es cenyeix únicament -pel que fa a l'actuació en aquest centre- als tres nous policies investigats i al subinspector que ja ho estava i que haurà de respondre per altres comportaments. També ha acceptat la petició d'una acusació respecte de l'escola Mediterrània.

Noves imatges

El jutge del cas ha decidit ampliar la investigació després de veure els vídeos aportats per les acusacions. En el cas de l'institut Pau Claris, les imatges mostren els tres nous agents investigats colpejant votants asseguts al terra. A més, les gravacions també identifiquen al subinspector que ja estava investigat per les càrregues en aquest centre i a l'escola Mediterrània per noves accions que el magistrat considera que poden ser desproporcionades.

En aquest sentit, la resolució del jutge explica que les imatges mostren aquest comandament policial "donant un cop de puny a la cara a un ciutadà", amb la mateixa mà on porta la porra, i "després donar puntades de peu durant una bona estona a les persones que estan assegudes al terra".

Com que aquest policia ja va donar explicacions davant del jutge pel conjunt dels dos operatius a l'escola Mediterrània i a l'institut Pau Claris fa uns mesos, el magistrat considera que la seva declaració sobre aquestes noves agressions es pot fer per videoconferència.