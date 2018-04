Busquen un home de 51 anys desaparegut a Gironella

Els serveis d'emergències busquen aquest diumenge un home de 51 anys que hauria desaparegut al riu Llobregat al seu pas per Gironella (Berguedà). Bombers de la Generalitat –amb l'helicòpter, GRAE subaquàtic i 4 dotacions-, Creu Roja -amb 8 gossos i 12 persones-, Mossos d'Esquadra i voluntaris busquen l'afectat, que havia sortit de bon matí a passejar amb els seus gossos.

Segons les primeres informacions, l'home anava habitualment amb els animals per la vora del Llobregat i podria haver caigut a l'aigua ja que se'n desconeix el seu parador des de fa unes hores. "El efectius d'emergències continuen els treballs de recerca del veí de Gironella desaparegut aquest matí al riu Llobregat al seu pas per Gironella. Molta precaució! el riu continua baixant amb molt virulència", ha piulat aquesta tarda el consistori del Berguedà, que ha recordat que els accessos a la llera del Llobregat romanen tancats per la crescuda del cabal del riu