Busquen 20 integrants de la xarxa de distribució de droga als narcopisos del Raval

Els Mossos d'Esquadra han emès ordres de cerca i captura per a 20 integrants que no s'han localitzat de la xarxa de distribució de droga als narcopisos del Raval que es va desarticular ahir. Després de la macrobatuda, en què van quedar detingudes 55 persones, ara es busquen 20 membres més de l'organització. En el dispositiu d'ahir els agents també van escorcollar 40 narcopisos i domicilis que formaven part de la xarxa de distribució de droga, sobretot d'heroïna i cocaïna. Es tracta d'un grup de traficants d'origen dominicà que lideraven l'organització dedicada als narcopisos de Barcelona. El jutjat d'instrucció número 27 de Barcelona –que ara haurà de decidir si envia a la presó els 55 detinguts– té la causa oberta per delictes contra la salut pública i organització criminal. Malgrat que els principals integrants de la xarxa són d'origen dominicà, també hi ha membres d’altres nacionalitats.

Dels 40 locals on ahir va entrar la policia, 26 eren narcopisos –bàsicament al Raval i el Barri Gòtic– i 14 eren domicilis que utilitzava la xarxa. En alguns dels domicilis hi vivien els membres de l'organització, i altres servien de magatzem. Com a mínim 18 immobles escorcollats estaven ocupats, perquè 13 pisos els van recuperar els propietaris legítims –alguns dels quals van tapiar l'entrada o hi van posar una porta metàl·lica– i cinc els van precintar els Mossos mentre miren de localitzar-ne els propietaris. Pel que fa a la resta, no s'ha detallat en quin estat han quedat.