Colau plantarà Felip VI en les recepcions oficials del Mobile

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, plantarà el rei Felip VI en les recepcions oficials del Mobile World Congress previstes per demà i dilluns, segons ha confirmat ella mateixa. Colau sí que assistirà, en canvi, al sopar oficial i al que és pròpiament la inauguració del congrés, on sí que coincidirà amb el rei d'Espanya, per evidenciar el suport de la ciutat a la celebració del Mobile. No anirà a les recepcions, segons ha explicat, per "responsabilitat institucional" davant dels milers de persones que l'1-O van patir carregues policials "duríssimes". L'alcaldessa ha lamentat que el rei d'Espanya no mantingués una posició neutral, sinó que es posés al costat de les "tesis més dures", i ha criticat que no va mostrar empatia per les víctimes de la repressió. Colau ha defensat que en un moment "d'excepcionalitat" com el que es viu a Catalunya, "amb l'autogovern intervingut", "no pertoquen" les rebudes oficials. "Una cosa és el respecte institucional i l'altra el vassallatge", ha assegurat.

L'alcaldessa també ha criticat el "retrocés democràtic" que, diu, s'ha evidenciat amb la condemna a presó del raper Valtonyc per haver ofès els Borbons amb les lletres de les seves cançons. Colau creu que ha d'utilitzar el seu càrrec per reflectir aquest "retrocés democràtic" i ja ha comunicat la decisió al protocol de la Casa del Rei.

El líder del PP a Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha titllat l'alcaldessa de "kamikaze" per la seva "insolència" amb Felip VI.

El cap de files d'ERC a la ciutat, Alfred Bosch, va comunicar dijous que no hi assistiria perquè no vol compartir taula amb qui "simbolitza la repressió de l'1-O". Tampoc assistirà al sopar cap membre del grup municipal de la CUP. Els cupaires, de fet, van fer ahir, durant el ple, una crida perquè cap grup no participés en l'acte.