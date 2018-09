El Congrés dona llum verda a la comissió d'investigació per les irregularitats del Castor

El Congrés ha aprovat aquest dimarts per majoria absoluta la creació d'una comissió d'investigació que estudiï les irregularitats del projecte Castor, després que s'hagi fet públic un document del ministeri d'Energia que demostra que el concurs públic va ser redactat expressament per adjudicar la concessió a ACS, l'empresa de Florentino Pérez. La comissió, que s'ha tirat endavant arran de la petició de Podem i del grup mixt, s'ha aprovat per tots els grups parlamentaris. En total hi van votar a favor 336 diputats, dels 339 presents a la cambra.

La comissió estudiarà les irregularitats del procés d'adjudicació, finançament, construcció i indemnització del magatzem de gas. Amb l'objectiu d'atribuir responsabilitats polítiques per la instal·lació de la planta de Castor a Vinaròs (Castelló).

Podem ha defensat que la creació de la comissió és necessària perquè la cambra "deu una investigació a la ciutadania", que, han destacat, no toleren més fraus, "molt menys després d'una de les estafes més importants de la història de l'Estat". El grup de Compromís hi ha coincidit i ha acusat el Partit Popular de fer "un vestit a mida" a Florentino Pérez. "Mereixem saber quin preu se li va posar al nostre benestar", ha afegit, en referència als sismes que es van produir a Castelló i Tarragona. En aquest sentit, ERC ha posat en valor que el Parlament de Catalunya ja va acordar la creació d'una subcomissió d'investigació pel cas Castor, primer l'any 2013 i, recentment, el juny passat.

Per la seva banda, tant Ciutadans com el PSOE s'han sumat a la petició –que els dos grups parlamentaris han qualificat de "necessitat"– i han anunciat que votarien a favor de la comissió en la seva intervenció. El gran dubte, el PP, finalment ha votat a favor de la constitució de la comissió i ha aprofitat la intervenció per adreçar-se al PSOE i demanar-li que aprofiti "l'oportunitat" per "esmenar-se".