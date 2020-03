La gestió política per la crisi del coronavirus arriba als tribunals

Després de gairebé dues setmanes d'estat d'alarma i amb els hospitals al límit, la majoria sense equips de protecció, la gestió política pel coronavirus ha arribat als tribunals. Un jutjat de la capital espanyola ha donat 24 hores a la conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid perquè proveeixi tots els centres sanitaris, públics i privats, dels mitjans necessaris per protegir els seus metges i personal: tant bates, mascaretes i ulleres, com contenidors de grans residus, perquè puguin treballar en "unes mínimes condicions de seguretat". A banda, i a escala estatal, la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM) ha presentat una denúncia al Tribunal Suprem en contra del ministeri de Sanitat també per la falta de material. De moment el Suprem, a diferència de l'esmentat jutjat de primera instància madrileny, ha rebutjat decretar mesures cautelars en contra del ministeri de Sanitat.

Pel que fa a l'ordre a la Comunitat de Madrid de provisió de material, la magistrada del jutjat social número 31 de Madrid assenyala que és "obligació legal" de la conselleria de Sanitat de la comunitat madrilenya "protegir els treballadors", i que això "implica dotar-los dels mitjans preventius necessaris perquè duguin a terme la seva feina en les mínimes condicions de seguretat". La denúncia contra la sanitat madrilenya prové del sindicat Associació de Metges Titulars i Superiors de Madrid (AYMTS), que fa setmanes que denuncia la situació límit als hospitals de la capital espanyola i la falta de coordinació del govern regional, fins i tot abans de l'estat d'alarma.

En concret, la decisió de la magistrada estipula que la conselleria de Sanitat haurà de proveir de manera urgent d'aquestes mesures de protecció tots els centres del Servei Madrileny de Salut, hospitalaris, assistencials d'atenció primària, SUMMA 112, SAR i també tota la resta de centres de la comunitat, tant públics com privats, així com qualsevol altra dependència habilitada per a l'ús sanitari, com per exemple l'hospital de campanya instal·lat a la Fira de Madrid (Ifema).

Ayuso envia la resolució al ministeri de Sanitat

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha assegurat que elevarà al govern espanyol la resolució del jutjat madrileny, perquè des de l'aplicació de l'estat d'alarma és el ministeri de Sanitat l'autoritat competent. En una compareixença emesa a través de Telemadrid, Ayuso ha insistit que segueix amb la seva petició a la Moncloa: "Ens falta material", informa Ot Serra.

Diferències entre magistrats

En canvi, el Suprem ha rebutjat les mesures cautelars que reclama la CESM perquè, tot i ser "conscient de l'emergència en què ens trobem i també de la tasca decisiva que duen a terme per fer-hi front els professionals sanitaris", no li consta "cap actuació contrària a l'exigència" de proveir de material i detalla que "són constants les manifestacions dels responsables públics insistint que s'estan desplegant tota mena d'iniciatives" per proveir de material els sanitaris.

En aquest sentit, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dimecres la compra de material a la Xina per valor de 432 milions d'euros.

Investigació per permetre la manifestació del 8-M

A la capital espanyola, una jutge d'instrucció també ha decidit obrir diligències en contra del delegat del govern espanyol a Madrid, el socialista José Manuel Franco, per haver permès la manifestació del 8-M. Es tracta de la denúncia d'un particular que també anava dirigida contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i tots els delegats del govern espanyol. El jutge només ha començat ordenant a la Guàrdia Civil i a medicina forense investigar Franco perquè és l'única persona sobre la qual té competències, i assenyala que de moment no es tracta d'un afer urgent. La denúncia argumenta que no es va tenir en compte la recomanació emesa pel Centre Europeu per al Control i Prevenció de Malalties del 2 de març a l'hora d'autoritzar les manifestacions del Dia de les Dones.