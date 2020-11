Justícia denuncia quatre funcionaris de presons per maltractar un intern de Lledoners

El departament de Justícia ha denunciat quatre funcionaris de presons a la Fiscalia per un presumpte cas de maltractament a un intern. Són treballadors del centre penitenciari de Lledoners, dos dels quals estan destinats a l'aïllament penitenciari –el departament especial de règim tancat (DERT)–, mentre que els altres dos són caps de servei. Segons el departament, tots els indicis apunten que els caps de servei van autoritzar i presenciar un escorcoll integral i una immobilització injustificada a l'intern per part dels dos altres treballadors. Això va passar just abans que el pres fos traslladat al centre penitenciari de Mas d'Enric. Quan va arribar allà se li va fer un reconeixement mèdic en què es van diagnosticar diverses fractures costals i traumatismes al tronc.

Justícia ha explicat que l'escorcoll i la immobilització així com el trasllat a Mas d'Enric es van produir en un mateix dia, el 2 d'octubre. Després de la revisió que va destapar les lesions i per indicació mèdica, l'intern va ingressar a l'Hospital de Terrassa del 3 al 9 d'octubre. A part de portar els fets a la Fiscalia, la secretaria de Mesures Penals ha obert una informació reservada, una investigació interna. A l'espera del recorregut que pugui tenir la via penal, com a mesura cautelar ha apartat els dos caps de servei implicats suspenent-los de feina. El departament ha assegurat que la investigació interna aclarirà si han tingut lloc unes faltes "que serien molt greus i podrien comportar per als quatre funcionaris sancions", com ara la suspensió per un període de sis anys, el trasllat forçós o la separació definitiva del servei.

En un comunicat, Justícia ha recordat que cal respectar la presumpció d'innocència, però ha advertit que actuarà "amb la màxima contundència" contra les actituds que afectin el prestigi dels serveis penitenciaris de la Generalitat.