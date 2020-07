Detenen l'home que ha incendiat un pis al Vendrell amb la seva exparella i una altra dona a dins

Els Mossos d'Esquadra han informat aquesta tarda de la detenció d'un home de 39 anys com a presumpte autor de dos delictes d'intent d'homicidi després que aquesta matinada hagués incendiat un pis del Vendrell on hi havia dues dones, una de les quals era la seva exparella, sobre la qual tenia una ordre d'allunyament per un delicte de lesions, segons ha confirmat més tard el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

A banda de l'intent d'homicidi, els agents també li imputen delictes d'incendi, de trencament de condemna, desobediència i desordres públics. Els fets han començat aquesta matinada pels volts de les 4 h. Un testimoni ha alertat que hi havia un incendi en un pis del carrer Mig del Vendrell. Diverses patrulles dels serveis d'emergències s'han desplaçat al lloc i han localitzat dues dones amb ferides a l'interior de l'immoble, una de les quals ha resultat ser l'exparella de l'home.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès les víctimes, que han hagut de ser traslladades a un hospital. En aquell moment el sospitós ha fugit del lloc dels fets però ha sigut localitzat més tard al polígon les Mates, del mateix municipi. L'home s'ha enfilat al terrat d'un edifici d'uns 20 metres i ha amenaçat durant diverses hores amb llançar-se daltabaix. Finalment, després d'hores de negociació, una patrulla ha pogut detenir l'home minuts abans de les 3 de la tarda. L'arrestat passarà a disposició judicial durant les pròximes hores.