Detingut a Sevilla un membre de la Manada per robatori i agressió

La Policia Local de Sevilla ha detingut aquesta tarda a un dels membres de La Manada, Ángel Boza, per robar presumptament unes ulleres de sol en un centre comercial de la ciutat i intentar atropellar amb el seu cotxe uns dels vigilants de seguretat, segons ha informat l'agència Efe. A més, el jove conduïa sense carnet.

La detenció ha estat cap a les 22 hores quan els agents l'han interceptat a l'avinguda Menéndez Pelayo de la ciutat, a prop del centre comercial de Nervión, on s'haurien produït els fets. Boza conduïa un vehicle amb el qual ha intentat atropellar presumptament dos vigilants que l'havien enxampat robant les ulleres.

Els vigilants l'haurien empaitat fins a l'aparcament, on hi tenia el cotxe, i en lloc d'aturar-se el jove els hauria envestit amb el vehicle deixant-los amb lesions, tot i que no de gravetat. A més, Boza té suspès temporalment el permís de conduir, la qual cosa fa que als fets hi sumi un delicte contra la seguretat vial. Els agents que l'han detingut l'han dut a comissaria.