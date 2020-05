Dimiteix la directora de salut pública de Madrid després de les diferències al govern sobre el pas a la fase 1

Turbulències a la Comunitat de Madrid pel desconfinament. La directora general de Salut Pública de la regió, Yolanda Fuentes, ha dimitit aquest dijous enmig dels dubtes al govern sobre el pas a la fase 1 del desconfinament, segons ha avançat la Ser i ha confirmat l'ARA. Aquest dimecres es van produir diferències entre els socis de la coalició, PP i Cs. Per una banda, la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, era partidària de la cautela i no sol·licitar encara el canvi a la següent etapa de la desescalada; mentre que el vicepresident, Ignacio Aguado, del partit taronja, creia que era necessari fer-ho per anar reactivant l'activitat econòmica. En declaracions a Cuatro, Ayuso ha justificat les diferències internes advertint que hi ha hagut "moltes víctimes mortals" arreu de l'Estat i a la capital espanyola. "Hem viscut escenes difícils i els professionals sanitaris han estat sotmesos a una intensa tasca", ha apuntat la presidenta madrilenya.

A darrera hora d'aquest dimecres la Comunitat de Madrid va informar amb brevetat que finalment sí que demanaria el pas a la fase 1. Tanmateix, aquest dijous tant el ministre de Sanitat, Salvador Illa, com el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, han assegurat que encara no havien rebut la petició. No ha estat fins aquesta tarda que s'han reunit Illa i el conseller madrileny de Salut, Enrique López, que ha demanat el pas a la fase 1, però no ha entregat la documentació necessària. El govern espanyol l'ha emplaçat a una nova reunió quan tingui els papers a punt.

Ayuso ha explicat que no ha pogut parlar amb Fuentes ni ha volgut revelar les converses que hagin pogut tenir els últims dies. La dimissió ha coincidit amb l'anunci d'una reordenació de l'estructura de la conselleria de Sanitat. Fent tàndem amb el conseller, Enrique López, la presidenta madrilenya ha col·locat Antonio Zapatero, que va ser el director de l'hospital de campanya d'Ifema, clausurat fa uns dies després de la reducció de la pressió assistencial. Ayuso ha tornat a parlar del "miracle d'Ifema" i, enmig de les turbulències internes dins l'executiu, ha optat per fer lluir el que ha estat el principal actiu del govern madrileny durant aquesta crisi. Zapatero s'encarregarà sobretot del pla de desescalada i d'estudis epidemiològics a pacients que han superat el covid-19. A més, també liderarà la gestió de les residències de gent gran, focus polèmic a Madrid per la quantitat de centres investigats per la Fiscalia.

"La veritat és que la meva intenció era reestructurar l'àrea i aquesta decisió no es pren amb mitja hora", s'ha defensat Ayuso, que ha argumentat que vol "posar els millors al capdavant". Preguntada per si agraïa la gestió de Fuentes durant els dies més durs de la pandèmia, Ayuso ha assenyalat que ha estat "tasca de tots". "Estic molt agraïda a les persones que venen i als que deixen les seves responsabilitats públiques", ha conclòs la presidenta, que ha evidenciat malestar amb la situació. De tota manera, no ha concretat si Fuentes ha estat una de les veus que ha apostat per avançar en el desconfinament, en contra del criteri que Ayuso inicialment sostenia.

Fuentes havia estat nomenada per al càrrec el 24 de setembre i amb l'arribada del coronavirus va emetre les primeres resolucions de cessament d'activitat en residències de gent gran i activitat docent presencial. Anteriorment, havia desenvolupat la seva activitat professional al Servei Madrileny de Salut en l'àmbit hospitalari, als hospitals 12 d'Octubre, Infanta Cristina, Carlos III i Clínic de San Carlos i la Paz. Al capdavant de la direcció general de Salut Pública complia la seva segona etapa després d'haver-hi estat també sota la presidència de Cristina Cifuentes entre el juliol del 2015 i el gener del 2017.