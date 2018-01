ERC pacta amb Colau un servei funerari públic de 1.800 euros

Uns serveis funeraris complets per un preu de 1.800 euros -de 2.400 si es vol disposar, també, de sala de vetlla. És el gran acord que han rubricat ERC i Barcelona en Comú en el marc de la negociació que ha de permetre a l'equip d'Ada Colau aprovar els pressupostos del 2018 en el ple d'aquest divendres. El govern municipal no havia trobat aliats polítics per tirar endavant el seu projecte de funerària pública i els republicans fa temps que el pressionaven per aconseguir canvis immediats que comportessin una reducció de les tarifes, que a Barcelona se situen, de mitjana, en 6.200 euros.

La mesura que avui ha presentat ERC preveu deixar de banda la idea de la funerària i impulsar serveis públics als cementiris de la ciutat. Això permetria, segons ha detallat la regidora republicana Trini Capdevila, que el preu total del servei fos de 1.800 euros amb l'IVA inclòs i això inclouria el taüt, el vestiment del taüt, el transport, l'acondicionament sanitari i la cerimònia "Finalment, tindrem un servei públic, digne i més econòmic", ha assenyalat Capdevila, que ha remarcat que el seu grup demanava que la tarifa fos fins i tot més baixa i no suposés un cost superior a dues vegades el salari mínim interprofessional.

La tarifa que finalment s'ha pactat, però, és més baixa que la que el govern havia anunciat que es podria aplicar si el projecte de la funerària pública anava endavant, que se situava entre entre els 2.400 i 4.700 euros. La iniciativa permet, com ha remarcat el cap de files d'ERC a l'Ajuntament, Alfred Bosch, abandonar la idea de crear una nova empresa pública, que no hagués comportat canvis per als ciutadans fins passats tres o quatre anys. Segons els republicans el servei públic que oferirà Cementiris de Barcelona podria estar disponible ja al juny al cementiri de Montjuïc i oferir-se, de forma progressiva, als cementiris de les Corts, Sant Andreu,Poblenou, Sarrià i Sants.

ERC també ha anunciat que el fet que aquesta proposta vagi endavant implica que l'Ajuntament es vengui el 15% de les accions que té a Serveis Funeraris (Mémora té el 85%), un pas que ja es volia fer per crear la funerària pública però que no comptava amb prou suport polític. Els republicans, de fet, havien demanat al govern municipal adquirir més accions a Serveis Funeraris per prendre'n el control i poder disposar de més tanatoris. El projecte inicial de funerària contemplava tenir només sis sales de vetlla.

Segons Bosch, aquest pacte acosta més ERC a l'abstenció en la votació de pressupostos d'aquest divendres. Els comptes han de sumar, també, les abstencions de PDECat, PSC i el regidor no adscriT i estan comportant, aquests dies, renúncies importants de l'equip de govern, que ja ha acceptat fer marxa enrere en la tarificació social de les escoles bressol i retirar la partida pressupostària del 2018 a l'enllaç del tramvia.