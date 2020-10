FGC engega els tràmits per licitar els trens de la nova R-Aeroport, que arribarà fins a la T1 del Prat

Nou pas endavant per a la connexió entre Barcelona i la terminal T1 de l'aeroport del Prat amb un tren llançadora. Es tracta d'un servei que el Govern ja ha encarregat a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), però l'operadora espanyola Renfe, que gestiona l'actual línia, tampoc renuncia a controlar-lo: un pols que fa gairebé dos anys que dura. Malgrat tot, seguint el mandat de la Generalitat, FGC ha anunciat aquest dimarts que ja ha començat els tràmits per licitar els 12 nous trens que han de fer el servei de la nova R-Aeroport, com es denominarà aquesta nova línia. L'anunci de l'operadora catalana arriba després que consell de ministres hagi donat llum verda a la licitació de l'enllaç del ramal entre la línia Barcelona-Tarragona cap a les terminals T2 i T1.

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ha celebrat que el govern espanyol hagi tirat endavant l'enllaç però ha criticat que arribi amb retard, ja que això fa que el servei s'ofereixi fins al 2023 o 2024. Així, en declaracions fetes a l'ACN, Gavín ha explicat que és "totalment impossible" que es compleixin les previsions del ministre de Transports, José Luis Ábalos, quan fa dos anys va assegurar que el 2021 ja funcionaria en període de proves. El Govern recorda que el túnel que enllaça amb l'aeroport ja està acabat "des de fa molts mesos" i que portava "temps" esperant que s'iniciés la licitació.

La nova R-Aeroport, segons explica el Govern, permetrà la connexió de la T1 amb la resta de línies de la xarxa de Rodalies, xarxa de TMB, FGC i TRAM. Tots els trens estaran adaptats a les necessitats dels viatgers, amb connexió 5G, endolls a totes les places i informació en temps real de les terminals i els vols. La freqüència de pas prevista és cada 15 minuts, el doble que l'actual. L'objectiu és que el servei, que tindrà un cost similar al preu que té ara el trajecte amb la L9, s'assembli als serveis que ja existeixen en altres grans ciutats, com ara el de Heathrow o el de Gatwick Express de Londres, Narita Express de Tòquio o el City Airport Train (CAT) de Viena.

El pols de Renfe

El Govern de la Generalitat va deixar clar, ja des del 2017, que aquest servei de tren fins a la T1 el faria FGC. Malgrat aquests anuncis polítics, Renfe assegura que "no està clar" i manté que la millor opció –atès que el tren circularà per una de les seves línies de Rodalies– és que el servei el gestioni l'operadora espanyola. Segons els portaveus de la companyia Renfe no hauria de "gastar més diners en plena pandèmia" comprant trens "perquè ja els té".

Així, l'operadora espanyola assegura que podria posar en funcionament dos trens més dels que proposa FGC i oferir servei (prolongar la seva línia) fins a 3 milions de persones que viuen en municipis pròxims a l'aeroport. A més, els mateixos portaveus expliquen que actualment el servei ferroviari ja funciona al 100% de la seva capacitat i per tant qüestionen que FGC pugui afegir més combois.