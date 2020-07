El Gimnàs Social Sant Pau ja no té contracte de lloguer i urgeix Colau a salvar-lo

El Gimnàs Social Sant Pau, al barri de Raval de Barcelona, continua aquests dies atenent persones vulnerables com si no passés res. Però passa. Tots els terminis que han remarcat al govern d'Ada Colau per tirar endavant accions que garanteixin la continuïtat de l'espai han vençut i, des del 31 de juny, el projecte continua on ha estat sempre però sense un contracte de lloguer vigent. I això que, per mitjà d'un acord amb el consistori, està funcionant com a centre d'emergència durant la crisi del covid i oferint 150 dutxes diàries. Els responsables de l'espai han trobat avui la complicitat de tots els grups de l'oposició que, a través d'un manifest conjunt, demanen al govern municipal que solucioni la situació abans del ple de la setmana que ve.

"Ara ja és imprescindible prendre decisions", remarquen, i asseguren que les decisions han d'anar en les dues línies compromeses: garantir la continuïtat de l'edifici i del projecte. Recorden que el maig del 2018 el ple es va comprometre a adquirir el local i afegir-hi habitatge social, i que els comuns hi van votar a favor. I que també tenen pendent acordar un conveni de finançament atesa la funció social de l'espai, que dona servei de manera gratuïta a unes 900 persones.

"Quan parlem amb Colau sembla que tot ja està solucionat però no és així, i per això som aquí", ha denunciat Ferran Agulló, del consell assessor del gimnàs. Els responsables de gimnàs asseguren que tenen sobre la taula tres ofertes de compra de l'espai: dues implicarien que el consistori adquirís el terreny i el cedís per fer fer-hi habitatge i l'altra suposaria l'adquisició per part d'un privat que deixaria la part del gimnàs a bon preu a qui l'adquirís i construiria pisos a la resta de l'espai. Totes tres garantirien que el gimnàs pugui continuar funcionant i que es protegeixi la casa fàbrica preexistent. "Tenim l'opció de salvar el patrimoni social i l'arquitectònic", defensen des del centre.

Asseguren que van demanar al govern municipal que fes una mediació per evitar el desnonament mentre duren les negociacions de la compra, però que no n'han obtingut cap compromís i que l'operació és complicada perquè la propietat demana "un preu molt per sobre del de mercat", d'uns 7,5 milions d'euros. Acusen el govern de Colau d'inacció i d'haver prioritzat la compra d'altres espais mentre deixava el Sant Pau en la incertesa.

La defensa d'aquest espai ha unit avui el conjunt de grups de l'oposició. "S'ha de passar dels compromisos a l'acció per un projecte que ara és més necessari que mai", ha remarcat el republicà Jordi Coronas, i Elsa Artadi, de Junts per Catalunya, ha defensat que el problema no està solucionat perquè el govern "no l'ha prioritzat". Ciutadans ha instat a explorar la via público-privada per salvar l'espai i el PP ha remarcat que el projecte "té cor" i no pot continuar "d'ocupa" a l'espai. El grup que encapçala Manuel Valls també s'ha sumat a l'entesa per demanar a Colau que compleixi els compromisos adquirits.