Guanyaven 625.000 euros l'any venent música i marxandatge neonazi

El fiscal especial antiodi de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, reclama fins a onze anys de presó per a deu membres d'una trama que, segons l'escrit d'acusació, es dedicava a vendre marxandatge i música neonazi i que va facturar 2,5 milions d'euros entre el 2007 i el 2011. Aguilar els acusa pels delictes d'associació il·lícita; incitació a l'odi i difusió d'idees que pretenen rehabilitar el genocidi, i tinença d'armes prohibides.

Entre els implicats, segons el relat del fiscal antiodi, hi ha els membres dels grups de Rock Against Comunism [Rock contra el comunisme], Batallón de Castigo i Más que Palabras. El primer és un grup de música fundat el 1991 per presos del centre penitenciari d'Alcalá-Meco el dirigent del qual havia estat empresonat per haver matat a ganivetades un noi de 19 anys per raons ideològiques. De fet, set dels de deu acusats -nou homes i una dona- tenen antecedents penals per agressions, avalots i associació il·lícita, entre altres.

La fiscalia reclama per a cadascun dels acusats condemnes d'entre cinc i onze anys de presó i multes de més de 7.000 euros, a més de la dissolució dels dos grups de música neonazi i la clausura de les empreses de la trama. De fet, la investigació va començar arran d'un concert dels dos grups que es va fer a la sala Kon-fusión de Sabadell el 30 d'octubre del 2010, que va comportar dues detencions ja l'any 2012. Allà s'hi van sentir cançons com 'Al arma', de Batallón de Castigo, amb aquesta lletra (traduïda):

"A l’arma, a l’arma, a l’arma soc feixista, terror del progressista

portarem la victòria a tot arreu, perquè el coratge no ens faltarà

i cridarem sempre fort, fort

defensarem la nostra llibertat

en guàrdia, amic, que en qualsevol lloc sempre estarem a punt

fins que la glòria del feixisme triomfi a la nació

Catalunya no és una nació, Espanya una, Espanya unida!"

L'altre grup de música, Más que Palabras, cantava lletres amb eslògans nazis o racistes com "Serà una matança fabulosa/tots els enemics de la meva raça/tots cremant, en una fossa/mort, mort, mort als meus enemics" i "Mai dubtarem a dir/que som nazis/sempre sabrem quin/és el nostre costat i quin és el seu". Segons l'escrit d'acusació del fiscal els investigadors van constatar que els concerts servien com a via de finançament per a organitzacions i associacions neofeixistes i neonazis, per difondre'n les idees i per captar nous adeptes.

315x405 Exemple del 'merchandising' que venia la trama inclòs a l'escrit del fiscal Exemple del 'merchandising' que venia la trama inclòs a l'escrit del fiscal

Arran dels concerts a Sabadell la investigació es va centrar a "desemmascarar els vincles existents entre els grups musicals" i "tota una trama organitzada en forma empresarial" dedicada a vendre els discos d'aquests i d'altres grups de música RAC, i tota mena de marxandatge neonazi i neofeixista. A més, darrere dels grups, sobretot de Batallón de Castigo, hi havia "una trama delictiva organitzada" basada en les societats Distribuciones Serigráficas DSO i Soportes Sonoros que, segons el fiscal, formaven una sola organització dirigida per Eduardo López i Pedro Fernando Fernández que venien marxandatge neonazi, neofeixista i racista tant a través de tres botigues en línia com en un local de Madrid.

En concret, venien des de pantalons, samarretes i dessuadores fins a roba per a nadons, passant per banderes, pedaços amb emblemes, pòsters, adhesius, clauers, rellotges, polseres... Tot amb missatges "xenòfobs, antisemites i homòfobs" i amb símbols "que van ser emblemàtics per al règim genocida del III Reich de l’Alemanya nazi". Entre el 2007 i el 2011 la trama va facturar una mitjana de 625.000 euros l'any.