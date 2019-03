Investigadors catalans descobreixen una nova malaltia que afebleix els músculs

Les extremitats perden la força a poc a poc. Les cames gairebé no suporten el pes del cos, i els braços tampoc són capaços d'estirar-se o arronsar-se. Els pacients, que tenen entre 35 i 45 anys d'edat, surten de la consulta del metge sense saber quin tipus d'afecció limita el seu dia a dia. Amb el temps, també els músculs del pit es comencen a veure afectats i, en pocs mesos, el cor també sucumbeix.

Ara se sap que els afectats per aquests símptomes pateixen una malaltia muscular d'origen genètic i desconeguda fins al moment. El seu descobridor, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), proposa d'anomenar-la mioglobinopatia.

El nom no és casual: la malaltia es manifesta per la mutació del gen que conté les reserves d'oxigen per a les cèl·lules musculars, la mioglobina. Es tracta d'una proteïna molt coneguda i, de fet, va ser la primera estructura cel·lular que es va descriure acuradament als anys 50. Concretament, l'alteració genètica afecta la mioglobina, que transporta i emmagatzema l'oxigen i que, a més, dona als músculs el seu característic color vermell.

Quan es pateix la mioglobinopatia, les cèl·lules musculars que no s'oxigenen bé –ja sigui perquè no tenen prou oxigen (hipòxia) perquè no en reben (anòxia)– entren en un procés d'oxidació i es deterioren, per ara, de manera irreversible. Les cèl·lules no poden alimentar-se ni generar energia. Els músculs perden força gradualment i, en alguns casos, aquestes proteïnes danyen també la musculatura respiratòria i el cor.

Montse Olivé, responsable de l'àrea de malalties musculars de l'Hospital Universitari de Bellvitge i investigadora del grup de genètica molecular humana de l'IDIBELL, explica a l'ARA que va identificar uns pigments a les biòpsies dels pacients de la seva consulta. "[Les mostres de diferents pacients] compartien unes inclusions, que eren lípids oxidats, i fa sis anys vaig engegar un projecte de recerca amb investigadors internacionals per comprovar que la mioglobina era el gen alterat", detalla.

En aquest estudi també han participat investigadors del sincrotró ALBA i de la Universitat Autònoma de Barcelona, que han contribuït especialment a demostrar aquesta oxidació cel·lular mitjançant l'acceleració dels electrons a velocitats pròximes a les de la llum.

Aquesta patologia es manifesta entre els 40 i els 50 anys de vida. Olivé detalla que s'ha identificat la mutació de la mioglobina en diversos membres de sis famílies europees sense parentesc entre si, que presentaven els mateixos símptomes i lesions molt concretes. "Els cossos sarcoplàsmics corresponen a lípids oxidats i a proteïnes mal plegades", conclou Olivé.

Identificada per l'IDIBELL amb la col·laboració de genetistes de la Universitat Occidental d'Austràlia i de l'Institut Karolinska de Suècia, la mioglobinopatia es presenta com "la primera malaltia causada per una mutació del gen de la mioglobina", segons Olivé.

Amb aquest diagnòstic els investigadors volen posar llum als casos de mioglobinopatia que fins ara no s'havien detectat com a malaltia específica. El pas següent serà aconseguir trobar una cura per als pacients amb aquesta patologia que tot just comença a sortir de la penombra.