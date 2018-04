L'Ajuntament de Barcelona desallotja els campaments de la plaça Catalunya

La Guàrdia Urbana ha desallotjat aquest matí els campaments que ocupen des de fa dies la plaça Catalunya. Tots dos tenen caràcter reivindicatiu: un per demanar l'alliberament dels presos polítics i l'altre de persones sense sostre. Les persones que acampaven per demanar l'alliberament dels presos han desmuntat ells mateixos les tendes mentre els equips de neteja escombren la zona.

Els serveis socials de l'ajuntament han estat en contacte amb les persones acampades des de fa dies per avisar-los que abans de Sant Jordi s'hauria de buidar la plaça Catalunya. De fet, aquests serveis socials també han acompanyat avui a la Guàrdia Urbana —que ha acordonat la plaça a les 7.30 h— per informar als sensesostre que l'Ajuntament té places lliures per allotjar-los a tots. La Guàrdia Urbana s'ha emportat les últimes tendes, les de les persones que deien que no volien marxar, i l'operatiu s'ha desenvolupat sense incidents.

540x306 Miki, portaveu dels sense sostre acampats a la plaça Catalunya / FRANCESC MELCION Miki, portaveu dels sense sostre acampats a la plaça Catalunya / FRANCESC MELCION

"Les tendes són les nostres pancartes i les nostres cases. Volem exercir el nostre dret a manifestació. Hi ha gent que es mor al carrer", diu el Miqui, portaveu dels acampats. Dimarts els van dir que era l'últim dia que tolerarien les tendes a la plaça. S'esperaven el desallotjament a la nit. El Miqui porta una tenda davant la premsa i crida: "No me n'aniré. Estem protestant".

540x306 Sheila Bermúdez. / MARIA ORTEGA Sheila Bermúdez. / MARIA ORTEGA

Sheila Bermúdez: "Demanem millor atenció social pel que fa als serveis bàsics. Volem la remunicipalització per millorar el servei"."Ada Colau té la inversió més gran per a persones sense llar. Però li retraiem la repressió. La clau és la municipalització dels serveis socials", afegeix un altre acampat. Diu que també muntaran punt informatiu.

Danciu Lagarder. portaveu també dels acampats, demana "comprensió" a l'alcaldessa Ada Colau: "Vine i parla amb la gent, som activistes, no som delinqüents".

La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha visitat el desallotjament i ha dit que cal fer un "esforç important" per atendre les persones sense llar, però que la situació a la plaça era "complicada" per salubritat i convivència i s'havia de fer alguna cosa. "S'ha de donar una solució a totes les persones que estan al carrer", ha defensat, després de remarcar "l'efecte crida" que viu Barcelona i demanar implicació també a la Generalitat.

Acampada independentista

L'altra acampada, la dels independentistes que sota el nom Acampada per la República reclamen la formació d'un govern, l'alliberament dels presos polítics i el retorn de les persones exiliades, també està marxant de la plaça.

540x306 L'acampada independentista a la plaça Catalunya / MARIA ORTEGA L'acampada independentista a la plaça Catalunya / MARIA ORTEGA

Els independentistes han decidit mantenir la protesta a la plaça amb un punt informatiu. "Les tendes se'n van, la protesta no", diu Marta Claver. Fa 78 dies que estan acampats. Al principi hi dormien unes 30 persones i últimament ja només una desena, però hi anava més més gent durant el dia. A tots ells els sembla bé mantenir la reivindicació només de dia.