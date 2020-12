Madrid endureix les mesures i redueix de 10 a 6 persones les trobades de Nadal

"Les xifres mostren un lleuger augment dels casos i hem d'actuar amb la màxima rapidesa". D'aquesta manera el conseller de Salut de la Comunitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero , ha avançat que la regió prendrà mesures més restrictives de cara a Nadal. En concret, la comunitat ha decidit reduir les reunions familiars a un màxim de sis persones els dies assenyalats: el 24, 25 i 31 de desembre i l'1 de gener, en comptes del màxim de deu persones aprovat a Catalunya. "Som conscients del que comporta aquesta decisió, però hem de pensar que és més important evitar els contagis", ha dit Escudero en roda de premsa aquest divendres.



El govern madrileny ha acceptat que les últimes setmanes s'han detectat nous brots associats a reunions socials i familiars. Si bé Escudero ha demanat "no alarmar per no perdre la perspectiva", ha reconegut que calia endurir les mesures. En concret, la comunitat ha registrat un augment d'un 18% de contagis per coronavirus l'última setmana, segons ha informat la conselleria de Salut.



La regió manté el toc de queda com fins ara, és a dir, entre les 12 de la nit i les 6 del matí , excepte els dies 24, 25, 31 de desembre i 1 de gener, que s'allargarà fins a la 1.30 de la nit. A més, mantindrà el tancament perimetral –com va decidir el consell interterritorial– del 23 de desembre fins al 6 de gener, excepte per als que viatgin a veure familiars o persones pròximes. " Hem de mantenir la preocupació i no podem descansar", ha traslladat Escudero a la ciutadania, que ha avisat que en funció de com evolucioni la situació epidemiològica la comunitat estudiarà prendre noves mesures. A més, s'aplicaran noves restriccions de mobilitat en cinc zones bàsiques de salut que superen els 400 casos per cada 100.000 habitants.

Tanmateix, aquestes mesures afecten només la interacció social. La comunitat manté com fins ara la restauració, a diferència de Catalunya. "Seguirem amb les mesures. No

ens

plantegem

ni

arruïnar

els comerços, ni tancar l'

hostaleria

, ni afectar cada vegada més l'economia", va assegurar ahir la presidenta Isabel

Díaz

Ayuso a l'

Assemblea

regional.

Creix la incidència

Les mesures anunciades per la comunitat arriben en un moment en què Madrid torna a ser dins el "semàfor vermell" definit pel ministeri de Sanitat i que, per tant, situa la regió en una situació de risc. La tendència feia dies que preocupava en el si del govern espanyol i el mateix ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha reconegut aquest divendres que s'havia reunit amb la presidenta de la regió per traslladar-li la "preocupació".



Madrid fa un mes registrava unes de les millors dades de l'Estat i ara encapçala la incidència acumulada amb 266 casos per cada 100.000 habitants i notifica 1.640 casos en 24 hores, segons dades oficials del ministeri de Sanitat. És la incidència més elevada després de la de les Illes Balears (322), i ha anat augmentat –de fet, s'ha doblat– les últimes dues setmanes .



Metges de diferents hospitals de la regió que des del principi de la pandèmia es dediquen a fer un registre de l'evolució de la situació als centres hospitalaris, l'11 de desembre es preguntaven si hi havia un "canvi de tendència". Aquell dia el col·lectiu registrava que en divuit hospitals de la regió augmentaven els ingressos de pacients per coronavirus i també les defuncions: tretze en un dia, segons les dades publicades al seu compte de Twitter .





Información 11 de diciembre de 2020

Respecto al 4 de diciembre:

⬆️ ingresados camas de agudos (+14)

=ingresados críticos (291)

18 hospitales han ⬆️ ingresados totales

=% ocupación agudos, UCI médica y críticos globales (8%, 66% y 25%)

Exitus últimas 24h: 13

¿Cambio de tendencia? pic.twitter.com/97VOADChKX — COVID19 MADRID-S.P.M (@covid19_m) December 11, 2020





Les últimes dades que han aportat són les del 15 de desembre i mostren que es confirma la tendència a l'alça. Han ingressat 110 persones més per covid, set persones en estat greu i les defuncions en un dia eren dinou. És arran d'aquest escenari que el govern ha decidit endurir les mesures per frenar les interaccions socials davant la propagació dels contagis.