Els pares de la Nadia aniran a judici al juny per estafar més d'un milió d'euros amb els donatius per a la filla

Els pares de la Nadia s'asseuran a principis de juny al banc dels acusats de l'Audiència de Lleida. La fiscalia demana sis anys de presó a Fernando Blanco i Margarita Garau per estafar més d'un milió d'euros dels donatius recollits per a la filla, que pateix tricotiodistròfia, sense tractar-la. Durant els vuit anys de periple per diferents televisions la parella hauria recollit 1,1 milions d'euros assegurant que la petita necessitava intervencions i tractaments urgents. Segons el jutge del cas, els pares van dilapidar prop de 800.000 euros en despeses que no tenien "cap mena de relació amb el tractament de la menor", al qual van destinar menys de 4.000 euros.

La fiscalia demana sis anys de presó tant per al pare –que continua en presó provisional– com per a la mare –en llibertat amb càrrecs–. Al judici hi ha una vintena de testimonis, i segons el Tribunal Superior de Justícia s'allargarà tres dies, entre el 5 i el 7 de juny.

Gairebé 800.000 euros dilapidats sense tractar la filla

Quan va tancar la investigació, el jutge que portava el cas va concloure que els pares de la petita "van orquestrar una estafa" utilitzant la nena. La van passejar per diferents mitjans durant anys i van muntar diferents actes benèfics per demanar diners per tractar la nena cada vegada amb un argument diferent: des de noves operacions als Estats Units, el risc imminent de mort o la contractació d'especialistes per al tractament de la Nadia. "L'únic punt en comú, la falsedat", destaca el magistrat, que després d'analitzar els comptes dels pares assegura que van destinar una quantitat inferior a 4.000 euros per tractar la menor, que pateix una malaltia genètica "que no té tractament conegut", però que en tot cas "no genera risc imminent de mort", tal com asseguraven els pares.

Els pares tenien bloquejats al banc més de 300.000 euros. "La resta, segons els investigats, s'hauria fet servir en suposats doctors o clíniques", tot i que segons l'última interlocutòria judicial, la parella no ha "pogut aportar ni un sola dada que hagi permès acreditar la seva existència". Per això, el jutge i la fiscalia calculen que els acusats haurien dilapidat prop de 800.000 euros per "costejar-se" un tren elevat de vida: els diners van servir tant per pagar les compres al supermercat com per "viatges, hotels, restaurants, botigues d'electrònica" i un llarg etcètera, dins el qual el magistrat destaca el lloguer de l'habitatge familiar i l'últim cotxe que havia comprat el pare.

540x306 Material intervingut en l'escorcoll dels pares de la Nadia a Fígols / Mossos d'Esquadra Material intervingut en l'escorcoll dels pares de la Nadia a Fígols / Mossos d'Esquadra

El fiscal assegura que l'associació creada suposadament en benefici de la petita no va ser més que "una excusa per recaptar fons amb la intenció de destinar els diners al seu propi consum i oci". La parella tampoc ha pogut acreditar que tinguessin "cap altre ingrés", més enllà de les donacions. El pare continua en presó preventiva, mentre que la mare es troba en llibertat amb càrrecs, però va perdre la custòdia de la nena, que resideix a Mallorca amb una tia materna. El Govern es va quedar provisionalment amb la tutela de la nena i també exercirà d'acusació particular en el judici.