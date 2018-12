La nau New Horizons arriba aquest dimarts al món més llunyà que ha visitat mai una sonda

La nau espacial New Horizons de la NASA, que va passar per Plutó l'any 2015, cremarà un altre món gelat anomenat Ultima Thule l'1 de gener del 2019. La nau recopila informació sobre el que es creu que és un fragment únic des dels primers dies del sistema solar. Serà l'objecte més llunyà que hagi visitat una nau espacial. A les 12:33 a.m. hora de l'est, New Horizons passarà al voltant d'unes 2.200 milles d'Ultima Thule, a velocitat de 31.500 m.p.h. "Està en marxa, està sa, està realitzant observacions mentre parlem i arribarà a temps", va dir S. Alan Stern, investigador principal de la missió, durant una conferència de premsa el dilluns a la tarda.

Com puc veure el flyby?

Encara que és una nau espacial de la NASA, la missió de New Horizons és operada pel Laboratori de Física Aplicada Johns Hopkins de Maryland. La cobertura del flyby es transmetrà al lloc web del laboratori i al canal de YouTube, així com a la televisió de la NASA. A Twitter, les actualitzacions apareixeran a @NewHorizons2015, el compte mantingut pel Dr. Stern i també al compte @NASANewHorizons de la NASA.

La nau espacial, ocupada fent les seves observacions científiques, no tornarà a enviar un missatge a la Terra fins a unes hores més tard. A continuació, trigaran sis hores a fer-ho per aquest senyal de ràdio, viatjant a la velocitat de la llum, per arribar a la Terra.

Segons els suggeriments del públic, l'equip de New Horizons va triar un sobrenom per al món: Ultima Thule, que significa "llocs distants més enllà del món conegut". Oficialment, però, s'anomena 2014 MU69, una designació de catàleg assignada pel Planeta Menor de la Unió Astronòmica Internacional Centre. El "2014" fa referència a l'any en què va ser descobert, fruit d'un anàlisi acurat del cel nocturn per part del Telescopi espacial Hubble per als objectius que els New Horizons podrien volar després de la seva trobada amb Plutó. Cap telescopi a la Terra ha pogut identificar clarament MU69. De fet, el Hubble amb ulls forts només pot fer un punt de llum. Els científics estimen que és de 12 a 22 milles d'ample i que és fosc, reflectint aproximadament el 10 per cent de la llum que l'impacta.

MU69 està a quatre mil milions de quilòmetres del sol i a mil milions de quilòmetres més enllà que Plutó, part de l'anell de mons gelats més enllà de Neptú conegut com el cinturó de Kuiper. La seva òrbita, gairebé circular, suggereix que no ha estat alterada des del naixement del sistema solar fa 4.500 milions d'anys.

Per què els científics planetaris es preocupen per aquesta petita cosa tan llunyana?

Cada vegada que una nau espacial visita un asteroide o un cometa, els científics planetaris expliquen que és una preciosa càpsula del temps que viatja fins als dies quan els planetes es van formar. Això és cert, però especialment cert per a Ultima Thule.

Els asteroides al voltant del sistema solar han xocat i estan separats. Els cometes es vaporitzen parcialment cada vegada que passen prop del sol. Però Ultima Thule podria haver estat en una congelació profunda tot el temps, potser essencialment prístina ja que fa 4.500 milions d'anys.

Hi haurà fotos d'Ultima Thule?

New Horizons ha estat prenent fotos durant mesos, però la majoria de les vegades Ultima Thule ha estat poc més que un punt en qualsevol d'aquestes imatges. Una fotografia que es va mostrar durant una conferència de premsa dilluns va explicar petites coses sobre la forma de l'objecte. "Sabem que no és rodó", va dir John Spencer, el vicepresident científic del projecte de la missió.

En una roda de premsa el dimarts al matí després del vol, els científics esperen llançar una foto presa abans del flyby. Ultima Thule s'espera que tingui només sis píxels d'amplada en aquesta imatge, suficient per tenir una idea aproximada de la seva forma, però no gaire més. Entre l'agost i el desembre, New Horizons va registrar una imatge composta d'Ultima Thule.

El primer conjunt d'imatges capturades per New Horizons s'haurien de poder veure a la Terra dimarts a la tarda, on es mostraran a les conferències de premsa que descriuen els resultats de la ciència els dimecres i dijous.

Tot i que la NASA és una de les agències afectades per l'apagada parcial del govern federal americà, les missions a l'espai, incloent New Horizons, es consideren activitats essencials. (Seria una llàstima que la NASA hagués de tirar llums que costen centenars de milions de dòlars). La NASA no publicarà comunicats de premsa, però el personal d'afers públics del Laboratori de Física Aplicada de Johns Hopkins rebran les notícies, i el divendres, l'administrador de la NASA, Jim Bridenstine, va indicar que l'agència continuaria proporcionant informació sobre New Horizons i Osiris-Rex, una missió que està explorant un asteroide proper a la terra, Bennu.

Com que New Horizons està tan lluny, el seu senyal de ràdio és feble, i les dades es reduiran durant els propers 20 mesos. A més, també farà observacions d'altres objectes al cinturó de Kuiper per comparar-los amb Ultima Thule. La nau espacial pot avançar cap a un tercer objectiu, però això depèn de si hi ha alguna cosa prou a prop del seu camí. Els astrònoms, ocupats amb Ultima Thule, encara no han començat aquesta nova cerca.

Més enllà d'això, New Horizons continuarà sortint del sistema solar. Impulsat per una font de potència de plutoni, prendrà dades i es comunicarà amb la Terra i ho farà potser per als propers 20 anys. No obstant això, no s'està movent tan ràpidament com la nau espacial Voyager 1 i Voyager 2 que ara han entrat a l'espai interestel·lar, per la qual cosa no està clar si New Horizons farà un encreuament similar abans que s'acabi la seva potència.