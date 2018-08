L''Open Arms' demana menjar i medicaments per a les 87 persones rescatades al Mediterrani

El vaixell de l'ONG Proactiva Open Arms ha demanat aquest dimarts racions de menjar, aigua i diversos medicaments a l'armada espanyola per a les 87 persones que dijous passat va rescatar al mar Mediterrani. La portaveu de l'organització, Laura Lanuza, ha explicat que des d'ahir van "molt justos de provisions" i que esperen que els productes els arribin mitjançant una llanxa pneumàtica com més aviat millor. Tot i així, la portaveu ha matisat que disposen de gasoil suficient per arribar a destí.



L'embarcació es dirigeix a hores d'ara cap al port d'Algesires (Cadis), on té previst atracar després de rebre l'autorització de l'executiu de Pedro Sánchez. Lanuza ha explicat que tenen previst arribar dijous, una setmana després del rescat, cap a les 10 del matí. En aquesta línia, Lanuza ha reconegut que la travessia està sent llarga i que tant els rescatats com la tripulació "tenen ganes d'arribar".



De les 87 persones que viatgen amb el vaixell de rescat de l'Open Arms, tots són homes i hi ha vuit menors, sis dels quals no estan acompanyats per cap adult.