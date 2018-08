L’‘Open Arms’ passa la primera nit atracat a Algesires

El vaixell de l’ONG badalonina Proactiva Open Arms va atracar aquest dijous al voltant de les nou del matí al port andalús d’Algesires (Cadis). Així, les 87 persones rescatades quan eren a la deriva la setmana passada, entre les quals dotze menors d’edat, ja han passat la primera nit en territori espanyol. Tot i això, l’organització humanitària va lamentar que hagin hagut de passar una setmana navegant a alta mar després de la negativa del govern italià de permetre a l’embarcació atracar en algun dels seus ports. En aquest sentit, l’ONG catalana va denunciar ahir per enèsima vegada “l’ambient hostil” en què han de treballar i els bastons a les rodes que, reiteradament, els posen les autoritats europees a l’hora de fer les tasques de salvament.

Futur incert per als migrants

L’executiu de Pedro Sánchez va avisar dimecres que, a diferència dels 680 rescatats per l’ Aquarius, els migrants actuals de l’ Open Arms no rebran cap estatus especial d’acollida. Així, els 75 adults de l’embarcació seran considerats immigrants econòmics i, si decideixen no sol·licitar l’asil, en un període no superior a 72 hores s’emetrà la seva ordre de retorn. 37 dels 60 migrants que el 4 de juliol van arribar a Barcelona amb el mateix vaixell han demanat protecció internacional. Els refugiats que van atracar a la capital catalana ja formen part del programa estatal de refugi, que consta de tres parts: l’acollida inicial, la integració amb ajudes educatives i sanitàries, i la dotació d’autonomia.