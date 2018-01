El PSOE exigeix la dimissió del director de la DGT pel caos a l'AP-6

Tempesta política a Madrid per les conseqüències del temporal a mitja Espanya i, en concret, pel caos a l'autopista A-6. L'oposició es bolca a censurar el govern de Mariano Rajoy per la reacció a les nevades, en què centenars de vehicles van quedar retinguts més de 18 hores. Tant el PSOE com Ciutadans han demanat la compareixença dels ministres de l'Interior i de Foment a les respectives comissions al Congrés. El mes de gener no és hàbil a les Corts però demanen la reunió de la diputació permanent de la cambra baixa per convocar les comissions. Poc després, els socialistes han anat més enllà i han exigit la dimissió del director de la Direcció General de Tràfic pel "desastre" de la seva gestió.

El titular de Foment, Íñigo de la Serna, ja es va mostrar disposat durant el cap de setmana a donar explicacions, però l'executiu espanyol continua exhimint-se de qualsevol responsabilitat i culpa la concessionària de l'autopista de pagament que dona accés a Madrid des de Castella i Lleó. És més, el ministre de l'Interior, José Ignacio Zoido, ho convocat per a aquesta tarda a les 17 h el Comitè Estatal de Coordinació per analitzar què va passar.

A la reunió hi serà finalment el director general de trànsit (DGT), Gregorio Serrano, que en una entrevista a la SER aquest matí insistia a culpar els conductors del caos per no anar previnguts, malgrat que la doctrina del Tribunal Suprem estableix que en carreteres de pagament com les autopistes la responsabilitat total per les condicions de la via en cas de nevades és de l'empresa concessionària. Ara bé, afegia un matís i repartia les culpes amb Abertis, que porta l'AP-6 i a qui se li ha obert un expedient: "L'empresa concessionària decideix si s'ha d'obrir o no l'autopista al trànsit. Totes les circumstàncies s'aclariran en l'expedient informatiu que ha obert el ministeri a Abertis".

"Molts conductors no van prendre la decisió correcta de sortir a la carretera dissabte a la tarda perquè s'estava aproximant una gran nevada" Gregorio Serrano Director General de Trànsit

Tota la cúpula d'Interior va viure la situació de vacances des de Sevilla, però des de fa dies estava anunciada l'onada de fred i la possibilitat de nevades coincidint amb l'operació tornada de les vacances de Nadal. L'AP-6 és l'única via primària d'accés a Madrid des del nord-oest d'Espanya. Amb tot, Serrano ha reconegut que ell era al capdavant de l'operació tornada, que estava de "guàrdia", però es resisteix a dimitir.

El portaveu de l'executiva del PSOE i alcalde de Valladolid, Oscar Puente, ha denunciat el "desconeixement palmari" per part de Serrano, així com de la "jurisprudència" per culpar els ciutadans del caos a l'AP-6 i no pas a la concessionària. A més, ha censurat la "gestió nefasta de la crisi induint a la confusió als conductor" amb una sèrie de tuits contradictoris. Va dir que l'autopista s'obria quan no era així i demanava circular amb precaució quan ja estava tancada.

A més de la compareixença dels ministres d'Interior i Foment, Ciutadans també ha demanat la compareixença en comissió del director de la DGT. El partit de Rivera, a diferència del PSOE, encara no n'ha demanat la dimissió.

En un llarg fil per Twitter, el portaveu de l'executiva del PSOE i alcalde de Valladolid recorda que la principal responsabilitat per llei és de la concessionària però que igulament el govern espanyol havia d'estar previngut, i censura que Serrano estés de vacances a Sevilla en plena operació retorn a Madrid, que concentra tots els eixos de pas d'una Espanya radial.

Creo que lo de la #AP6 de este fin de semana merece un hilo. Allá vamos. — Oscar Puente (@oscar_puente_) 7 de enero de 2018

Diferències entre la DGT i Foment

De la Serna ha insistit aquest dilluns en la responsabilitat de la concessionària de la AP-6. A més, ha senyalat que la N-6, -que circula en paral·lel a l'autopista de peatge-, estava oberta i que des d'Adif es va treballar perquè la neu no obligués a cancel·lar viatges en tren. De la Serna ha afegit també que la situació va ser prou important i amb la situació de bloqueig va fer impossible l'ús de màquines llevaneus: "Puc ensenyar-los la llista interminable d'accions que es van realitzar perquè no hi hagués afeccions al sistema ferroviari i hem aconseguit que es mantingués en tots els llocs, menys en un".

El ministre ha afegit que aquest mateix dilluns s'ha registrat la petició per comparèixer al congrés "per donar explicacions" i investigar a l'AP-6 aquest passat cap de setmana. Tot i mantenir la culpabilitat de la concessionària, De la Serna ha afegit que lamenta la situació de milers persones que es van quedar atrapades durant hores a l'AP-6: "Entenc, lamento i comparteixo la situació que van haver de viure aquelles persones".