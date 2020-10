El Parc del Montseny es blinda contra la massificació: només hi podran aparcar un miler de vehicles

Crit d'alerta d'una trentena d'ajuntaments i de les diputacions de Girona i Barcelona per posar fi a les aglomeracions de vehicles que, sobretot els últims caps de setmana, han envaït les carreteres i accessos dels parcs naturals del Montseny i de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. "No podem anar a més perquè estem fent malbé la natura, i la natura és un bé col·lectiu que hem de preservar. Hem de fer compatible la llibertat individual i la protecció que el parc necessita”, ha subratllat la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, abans d'anunciar que, a partir de dissabte vinent, es tallaran els accessos als dos espais naturals quan els aparcaments habilitats s'omplin: només es permetran un miler de vehicles al Montseny i dos-cents a Sant Llorenç.

Cotxes aparcats a banda i banda de carreteres que amb prou feines fan dos metres, cosa que impedeix el pas dels vehicles d'emergències i dels veïns. Aquesta és la imatge que s'ha produït als accessos dels parcs naturals del Montseny i de Sant Llorenç aquests mesos i que s'ha agreujat especialment els dos últims caps de setmana, a conseqüència de la crisi de covid-19. "Vivim en una situació excepcional i la pandèmia ha fet canviar costums i maneres de fer de les famílies, però no podem permetre que això afecti el nostre valuós patrimoni forestal”, ha advertit Marín, que ha posat veu a la demanda dels ajuntaments, veïns i propietaris forestals afectats per la massificació.

Per intentar evitar que es continuïn produint aglomeracions, el Procicat aprovarà aquest divendres un paquet de mesures per regular l'accés als dos parcs. Al Montseny només es permetran 1.045 vehicles als aparcaments habilitats i al de Sant Llorenç 225. "Quan tots els aparcaments estiguin plens, s'impedirà l'accés de més vehicles”, ha indicat el conseller de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, Josep Marín, que també ha puntualitzat que "a peu, amb bici o amb el servei de bus dels parcs sempre s'hi podrà accedir”.

651x366 Imatge dels punts de control que s'establiran als accessos del parc natural del Montseny per limitar el nombre de vehicles que hi podran aparcar / DIPUTACIÓ DE BARCELONA Imatge dels punts de control que s'establiran als accessos del parc natural del Montseny per limitar el nombre de vehicles que hi podran aparcar / DIPUTACIÓ DE BARCELONA

L'operatiu es realitzarà conjuntament entre els informadors i guardes dels dos parcs, els agents rurals, els Mossos d'Esquadra i les policies locals. Unes quantes dotacions es repartiran pels diversos llocs d'accés als parcs per informar els ciutadans de l'ocupació dels aparcaments. De moment, les institucions han descartat aplicar multes si no es compleixen les recomanacions. "L'objectiu de les mesures no és la sanció, no tenim cap interès que les persones que vulguin anar a passejar acabin amb una multa –ha recalcat Marín–. La nostra intenció és fer entendre a la població que no hi cabem tots: en un aparcament per a mil vehicles, no hi caben tres mil”.

Les noves mesures es començaran a aplicar aquest dissabte i s'allargaran, segons la presidenta de la Diputació, "mentre siguin necessàries” per posar fi a la "sobresaturació excessivament alta” que s'ha registrat en aquests espais naturals els últims caps de setmana.