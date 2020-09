Pluja de crítiques al Govern pel contracte que posarà en marxa BCN World

L'Institut Català del Sòl (Incasòl) –una empresa pública que depèn del departament de Territori i Sostenibilitat– avançarà 96 milions d’euros per comprar els terrenys on es construirà BCN World, segons ha avançat avui el diari l'ARA. L'anunci no ha fet cap gràcia a les principals formacions polítiques, entre elles ERC, que critiquen que el procediment no serà un simple contracte de compravenda entre la Generalitat i l’empresa nord-americana Hard Rock, sinó que serà a tres bandes i el Govern no recuperarà la inversió dels terrenys tarragonins fins d'aquí dos anys.

L'Incasòl comprarà amb un únic pagament els terrenys a Criteria –el hòlding d’inversions de La Caixa, que ara mateix els té en propietat–. Però a l'hora de vendre'ls a Hard Rock –l'empresa encarregada de l’execució del complex– la Generalitat no rebrà tot l'import de manera immediata: la multinacional californiana pagarà en tres terminis i no es recuperarà la inversió pública fins a finals de juny del 2022. És més, Hard Rock també es reserva durant 10 anys l’opció de vendre l’espai i la Generalitat l’hauria de recomprar.

Un altre punt del contracte que ha obert la polèmica és que el Govern hauria d’assumir les possibles indemnitzacions que corresponguin als antics propietaris dels terrenys, un procés que ja està als jutjats.

Aquests fets han encès les alarmes a ERC. Ho ha verbalitzat la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, que ha reclamat aquest dilluns que no es dediqui "ni un euro públic" de la Generalitat al projecte de BCN World. En roda de premsa, Vilalta ha assegurat que el seu partit ja ha demanat "les explicacions pertinents" i fins i tot "dins el mateix Govern", del qual forma part. A més, ha recordat que hi ha mocions del Parlament que exigeixen a la Generalitat no destinar diners públics a aquest projecte. Des del departament d'Economia argumenten en la mateixa línia que el partit del seu conseller, Pere Aragonès: "Ni un euro públic". Tot i les crítiques, es tracta d'un contracte que el mateix Govern ja va aprovar al mes de febrer i totes les conselleries d'ERC tenien coneixement de les diverses clàusules.

Una altra crítica del sector republicà ha arribat des del compte de Twitter de la diputada al Parlament Raquel Sans, que també ha reclamat que no es gasti "ni un euro públic" en aquesta operació. "Cal tota la transparència i claredat", ha afegit Sans.

El PSC també ha mogut fitxa per criticar el contracte a tres bandes del Govern i ha demanat la compareixença al Parlament del vicepresident català, Pere Aragonès, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, perquè expliquin la lletra petita de la compravenda dels terrenys on s'ha de construir BCN World.

Allau de crítiques a Tarragona

Els terrenys en qüestió estan situats just al costat de Port Aventura, a tan sols 12 km de Tarragona. Es tracta, doncs, d'un tema que toca de prop els tarragonins, i ja han arribat les primeres crítiques dels grups municipals. La CUP ha titllat d'"escàndol" l'operació a tres bandes que està a punt de protagonitzar el Govern. "Estan transformant la Generalitat en promotora immobiliària primer, i ara en creditora”, han criticat els cupaires en un comunicat.

Per la seva banda, també en l'àmbit de la política municipal a Tarragona, els grup local dels comuns ha afirmat en un comunicat que l'operació "demostra una vegada més quines són les seves prioritats, perquè si parlem d’Educació o Sanitat mai tenen pressupost". "Hem preguntat en diverses ocasions al Govern sobre el cost públic d’aquest projecte i la resposta sempre ha estat la mateixa, que no tindria cap cost per a la Generalitat. Per tant, podem afirmar rotundament que van mentir", afegeix el comunicat.

Fora de l'àmbit polític, associacions en contra de la construcció de BCN World també han criticat el contracte que firmarà el Govern. L'entitat Aturem BCN World i el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC) han publicat un comunicat conjunt en què critiquen el Govern per haver "mentit" i "jugar amb milions d'euros públics".

Incasòl es defensa

L'empresa pública Incasòl es mostra sorpresa davant de la pluja de crítiques que han arribat per una tipologia de contracte que, per a ells, és "el pa de cada dia". Davant els que els titllen de poc transparents, l'empresa argumenta que l'acord per a la compravenda dels terrenys està publicat al portal de Presidència des del mes de març, i defensen que "no representa cap despesa pública".