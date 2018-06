Polèmica per la llista de suports al regidor Juanjo Puigcorbé

Juanjo Puigcorbé es va situar ahir a l'ull de la polèmica pel presumpte maltractament de subordinats a la Diputació de Barcelona i per l'expulsió del grup municipal d'ERC. I la polèmica continua avui, quan debuta al ple com a regidor no adscrit i quan han sorgit dubtes sobre el manifest de suport a l'actor que un centenar de professionals de la cultura van signar ahir. Alguns dels signants, com la cuinera Ada Parellada, han denunciat a l'ARA que el seu nom va ser inclòs a la llista de signants sense que ells ho haguessin autoritzat. "Jo no vaig dir en cap cas que hi donés suport", ha defensat Parellada. I no és l'única de les signants del manifest que s'han pronunciat en la mateixa línia, tot i que altres prefereixen que no es faci públic el seu nom. Alguns expliquen que se'ls va incloure en un grup de WhatsApp però que no van donar el seu suport al manifest i que, per sorpresa, van veure com la seva firma sí que quedava recollida.

El document destacava la "tasca ingent" de Puigcorbé a l'àrea de cultura de la Diputació i constatava la seva "qualitat humana" i l'"honestedat" amb què ha treballat.

Puigcorbé va negar ahir les acusacions recollides en un informe de la Diputació, que ahir va treure a la llum 'El Periódico', i que l'acusava d'haver tractat malament treballadors i va confiar que aviat "tot quedarà aclarit".