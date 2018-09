El Regne Unit calcula que 80.000 pedòfils assetgen menors a internet

L’Agència Nacional del Crim (NCA, en les sigles en anglès) del Regne Unit va quantificar ahir en 80.000 el nombre de persones residents al país que constitueixen algun tipus d’amenaça sexual per als menors a través d’assetjament i d’altres abusos per internet. L’any passat l’agència va rebre un 700% més d’imatges denunciant-ne que el 2012. L’augment exponencial concorda amb altres dades que indiquen que abans dels 16 anys, el 15% de les noies i el 5% dels nois que viuen a les illes britàniques han patit aquesta xacra mitjançant la xarxa. La policia d’Anglaterra i Gal·les, a més, ha constatat que mentre que el 2017 es denunciaven cada dia 17 delictes, ara ja en són 23.

L’amenaça és global perquè les característiques d’internet permeten que un potencial delinqüent sexual pugui contactar amb un menor de qualsevol indret tot i estar a milers de quilòmetres de distància. Aquest dissabte, per exemple, va transcendir que la policia espanyola va arrestar dos presumptes assetjadors sexuals a Guatemala que pressionaven un menor barceloní que va estar a punt de treure’s la vida.

En el cas del Regne Unit, l’increment del 700% en les denúncies en cinc anys implica, en total, 82.109 imatges d’abusos sexuals contra nens presentades davant les autoritats per les diferents companyies tecnològiques o bé per particulars. Segons la NCA, els delictes documentats són cada vegada més greus i les víctimes menors de deu anys també han anat en augment. Gràcies a la rapidesa més gran de les connexions d’internet i a la cada vegada més sofisticada tecnologia mòbil, l’intercanvi d’imatges sexuals dels nens entre pederastes i també la retransmissió dels abusos en directe, via streaming, s’ha accentuat els últims cinc anys. Segons l’agència, els infractors es guanyen la confiança dels menors a les xarxes i acaben demanant-los fotografies íntimes i, en alguns casos, fent-los xantatge a canvi de no difondre-les.

Compromís de la indústria

El ministre de l’Interior del Regne Unit, Sajid Javid, va demanar ahir més compromís als gegants d’internet per lluitar contra els abusos i l’explotació infantil a la xarxa. “No només demano un canvi: l’estic exigint. I la gent també el demana. I si els gegants de la web no prenen més mesures per eliminar aquest tipus de contingut de les seves plataformes, no tindré por d’actuar”, va etzibar el ministre, que no va especificar quines mesures legals podria adoptar.

Javid va relatar l’experiència que va tenir durant una recent visita a l’Agència Nacional del Crim: “Un dels oficials que vaig conèixer al comandament de protecció en línia contra l’explotació de nens, que anteriorment havia treballat com a oficial en tasques contra el terrorisme durant més de dues dècades, em va assegurar que, en tots els seus anys de feina, mai no ha estat tan colpit per l’escala de l’amenaça actual o per la determinació dels delinqüents. L’amenaça ha evolucionat molt més ràpidament que la resposta de la indústria”.

Els últims mesos el Regne Unit ha viscut diferents casos d’abusos a nens. “Faré preguntes difícils sobre les bandes que abusen sexualment dels nostres fills. No hi haurà àrees d’investigació que no es remenin. Ni permetré que les sensibilitats culturals o polítiques s’hi immisceixin”, va dir Javid. Es referia al gran nombre d’investigats amb vincles amb el Pakistan. Les arrels familiars del ministre, també paquistaneses, li poden evitar hipotètiques acusacions de racisme.