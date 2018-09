Retards al tren i desenes de veïns sense llum pels forts aiguats al Vallès Oriental i el Maresme

Les fortes tempestes que aquesta tarda han afectat el Vallès Oriental i el Maresme causen més de mitja hora de retard a les línies R11 i R3 de rodalies i han deixat desenes de veïns sense llum, especialment al municipi de Granollers, un dels més afectats, ja que han caigut més de 80 litres per metre quadrat.

Restablerta la circulació entre Les Franqueses i Granollers Canovelles. Afectacions que poden superar els 30 minuts https://t.co/qzTnZZbfPk — R3 Rodalies (@rod3cat) 7 de setembre de 2018

El telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 150 trucades. Al Vallès, els bombers han atès 12 avisos, malgrat n'han rebut gairebé 80. El motiu és que la majoria eren per inundacions de pocs dits d'aigua i el mínim per intervenir són 50 centímetres. El municipi més afectat ha estat Granollers, on han hagut de treure un conductor que s'havia quedat atrapat al cotxe. També han actuat en un bar del municipi on ha caigut un fals sostre, sense que s'hagin hagut de lamentar ferits.

L'ensurt més gros s'ha viscut a l'avinguda Sant Esteve, on el temporal ha arrossegat una tanca d'obres i ha malmès diversos balcons. Tampoc s'han produït ferits.

Policia Local, @mossos @bomberscat i Ajuntament de #Granollers treballen ara per restablir trànsit a l'av. Sant Esteve després de la #tempesta. Per sort no hi ha ferits però si forces danys materials pic.twitter.com/Z5VnrC6dHA — granollers (@granollers) 7 de setembre de 2018

En el cas del Maresme, els bombers han rebut 23 avisos, malgrat només se n'han atès cinc. Les intervencions més importants s'han produït quan han ajudat a sortir quatre persones de dos vehicles diferents que estaven circulant per l'N-II a l'alçada de Caldetes.

La direcció de Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el pla especial per inundacions Inuncat.