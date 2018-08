Retiren 14 lots de preservatius Durex a Espanya per risc que es trenquessin

Retirats a Espanya 14 lots de preservatius masculins Durex Real Feel (12 unitats) i Durex Sin Látex (12 unitats) perquè s'ha detectat que tenen més probabilitats de trencar-se, segons ha informat l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), que depèn del ministeri de Sanitat. A Europa, ja se n'han retirat 61.

Els preservatius, fets de làtex sintètic/poliisoprè i fabricats a principis del 2018, no han complert els requisits de pressió de ruptura al final de la seva vida útil (3 anys).

Segons explica l'AEMPS en una nota, aquest organisme ha tingut coneixement de la retirada d'aquests lots a través de l'empresa distribuïdora Reckitt Benckiser Healthcare SA.

L'empresa està enviant una nota d'avís als distribuïdors, farmàcies i comerços espanyols per informar dels passos que han de seguir. L'AEMPS recomana als usuaris no utilitzar els preservatius afectats, anar a la farmàcia a canviar-los per uns altres o que els tornin els diners o, en cas de dubte, trucar al 900 300 026.