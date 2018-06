Salut vol desmedicalitzar el seguiment de l'embaràs

"Quan no hi ha risc, hem de desmedicalitzar l'embaràs". Amb aquesta idea, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha presentat el nou protocol de seguiment de l'embaràs, que vol ser més personalitzat. Per aconseguir-ho, s'avançarà la primera visita a la setmana 10 de gestació –en lloc de la 12– i es millorarà la detecció de casos de salut mental i de violència masclista. També es canviarà la prova per trobar les malformacions de cromosomes, ja que si no hi ha un risc molt alt s'oferirà substituir el procediment actual –l'amniocentesi, que és invasiva i pot comportar el risc d'avortament– per una mostra d'ADN fetal amb sang materna.

Els últims 10 anys la natalitat ha disminuït més d'un 20% a Catalunya: la caiguda entre el 2008 –quan es va marcar el màxim històric– i el 2017 és d'un 24,6%. Actualment el 80% dels embarassos són de baix risc, un de cada quatre nens que neixen són de mare d'origen estranger, el percentatge de nadons prematurs es manté estable i el de cesàries s'ha reduït, mentre que les mares de més de 34 anys han augmentat i els embarassos adolescents han anat a la baixa. Amb aquesta radiografia, el departament de Salut ha adaptat el protocol de l'embaràs perquè cada gestació "sigui important" i el seguiment "estigui desmecanitzat al màxim", ha defensat la subdirectora de Promoció de la Salut a Catalunya, Carmen Cabezas.