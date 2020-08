Espanya registra 9.779 nous contagis per covid-19, 3.829 dels quals les últimes 24 hores

El ministeri de Sanitat ha registrat 9.779 nous positius per covid-19 a Espanya. D'aquests, 3.829 s'han diagnosticat les últimes 24 hores. Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 439.286 casos confirmats per proves diagnòstiques, de manera que Espanya es manté com el segon país d'Europa amb més casos registrats de coronavirus.

La comunitat autònoma amb més diagnosticats el dia previ torna a ser Madrid, amb 1.153 casos nous, seguida del País Basc (730) i Andalusia (401), segons dades oficials del ministeri. Catalunya suma 141 casos nous les últimes 24 hores. Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 29.011 el total de morts per coronavirus a tot l'estat espanyol, quinze més que dijous. També augmenten les hospitalitzacions: segons l'últim informe del ministeri de Sanitat, han ingressat 1.693 persones l'última setmana i el total de pacients amb covid-19 a l'hospital actualment és de 6.224 persones, la majoria a Madrid (1.916) i Catalunya (1.043). A més, també hi ha 751 persones ingressades a l'UCI, 36 persones més que dijous.

Aquest mateix dijous el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, va tornar a admetre que a Espanya hi havia "transmissió comunitària" en territoris com Catalunya i Madrid. De fet, la incidència acumulada de les dues últimes setmanes torna a augmentar i Espanya registra 189 casos diagnosticats per cada 100.000 habitants.