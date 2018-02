El TC declara inconstitucional que l'aranès sigui llengua "d'ús preferent" a la Vall d'Aran

Tal com ja va fer amb l’Estatut, el Tribunal Constitucional torna a deixar clar que el Parlament de Catalunya no té competències per donar estatus de preferent a una llengua. En una sentència que arriba amb més de sis anys de retard, l’alt tribunal ha comunicat aquest dilluns la decisió d’anul·lar la consideració d’ús preferent de l’aranès a la Vall d’Aran que el Parlament va atorgar el 2010 amb l’aprovació de la llei de l’occità. Considera que la norma –suspesa cautelarment des del juliol del 2011– “imposava la primacia” de l’occità sobre el català i el castellà en totes les institucions pròpies, els mitjans públics, l’ensenyament i la toponímia d’aquest territori del Pirineu. Ara bé, el TC considera “admissible” facilitar l’ús “normal” de l’aranès per preservar-lo.

En la sentència, l’alt tribunal estima parcialment el recurs presentat pel govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero emparant-se en la sentència de l’Estatut. D’aquesta manera, tomba també que l’aranès sigui la llengua “normalment emprada” per la Generalitat en les relacions amb l’Aran perquè concedeix un “inconstitucional privilegi” a aquesta llengua en detriment de les altres dues llengües cooficials.

Límits per protegir una llengua

Per al TC, “la cooficialitat ha de basar-se en un patró d’equilibri o igualtat entre llengües” sense que cap s’imposi s’obre una altra. A més, assegura que les mesures per garantir el “respecte i la protecció de la llengua pròpia tenen límits”. Si no fos així, creu que les lleis aprovades per les comunitats podrien posar en “risc” l’ús de l’altra llengua cooficial i, en conseqüència, “l’ordenació del pluralisme lingüístic que garanteix la Constitució”. La sentència suposa un nou avís per a navegants sobre l’equilibri entre el català i el castellà.