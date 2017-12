El TSJC condemna la Generalitat a pagar a Cornellà de Llobregat els cursos de les escoles bressol del 2011 al 2015

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat la Generalitat a pagar milers d'euros a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat en concepte d'aportacions a les escoles bressol públiques del curs 2011-2012 al curs 2014-2015, corresponents a 826.800 euros del primer curs i l'equivalent a 1.300 euros per alumne pels altres tres cursos, més els interessos de demora. El 2011, amb les retallades del primer govern d'Artur Mas, el departament d'Ensenyament es va retirar del pacte que el 2005 es va assolir per finançar el cost de la gestió de les escoles bressol. La Generalitat va començar a reduir les seves aportacions a partir del 2011 i va passar dels 1.800 euros anuals per infant a 1.600 primer, després a 1.300 i el 2014 les va eliminar del tot. Això va fer que els pares o els ajuntaments haguessin d'assumir aquesta part.

L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat va presentar un recurs el 2014 en el qual demanava 1.800 euros per cada nen i curs per la vigència de la llei del 2004 de creació de llars d'infants i la del 2009 d'Educació de Catalunya, mentre que la Generalitat va sol·licitar que no se la condemnés a pagar els interessos. També va al·legar que, segons l'Estatut, és competència dels municipis el servei de les llars d'infants, a part que la Diputació de Barcelona i els pares s'havien fet càrrec dels diners que havia deixat d'aportar el departament. La directora de Serveis d'Ensenyament va aportar un informe al TSJC en el qual al·legava que els 45 milions previstos el 2014 per a les escoles bressol es van acabar destinant a "un interès superior".

Ara el TSJC ha conclòs que la Generalitat s'ha de fer càrrec dels compromisos contrets, com els més de 825.000 euros del 2011 amb els interessos corresponents i els 1.300 euros per alumne per a la resta de cursos. L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat no recorrerà per demanar la diferència fins als 1.800 euros, malgrat que es planteja reclamar per als cursos posteriors, del 2015 al 2018, segons ha publicat 'El Periódico'. El departament d'Ensenyament ha explicat a l'ACN que recorreran la sentència. La via judicial que va obrir Cornellà de Llobregat ha tingut el seguiment per part d'uns altres quatre grans municipis catalans i una aliança d'una vintena de poblacions més petites. Aquests municipis petits, en la seva demanda col·lectiva, han anat més enllà i han reivindicat que la Generalitat es faci càrrec del 100% del cost del servei perquè és la seva competència.