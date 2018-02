Tallada la R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà

La circulació de trens de la línia R3 de Rodalies ha quedat interrompuda entre les estacions de Ribes de Freser i Puigcerdà aquest dijous al matí a causa de l'avaria d'un comboi a la Molina, segons ha informat l'operadora a través de Twitter.

Tren Puigcerdà 06:17 - L'Hospitalet 09:09 efectuarà la seva sortida des de Ribes de Freser per incidència tècnica d'un tren a La Molina — R3 Rodalies (@rod3cat) 8 de febrer de 2018

La línia, que uneix l'àrea metropolitana de Barcelona amb la Tor de Querol (França) passant per Vic, ja va quedar interrompuda dilluns i dimarts a causa de la neu.

En aquesta ocasió no es va poder habilitar un servei alternatiu per carretera a causa de l'estat de la N-260 a la Collada de Toses, tallada al trànsit també per la neu, però aquest dijous sí que s'ofereix transport per carretera entre Puigcerdà i Ribes de Freser.

També està tallada l'AP-7 en sentit sud entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant a causa de l'accident d'un camió que ha bolcat i que transportava bidons de material inflamable i nociu. La circulació està oberta en sentit nord però s'estan fent tasques de neteja a la calçada.

Prealerta #TRANSCAT per un camió bolcat a AP-7 PK 281 (Vandellòs). Transportava bidons de material inflamable i nociu pel medi ambient. Els bombers hi estan treballant. Per desplaçaments en sentit nord hi ha un carril obert. En sentit sud, desviament per A7 #ProteccioCivil — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 8 de febrer de 2018

Atenció al trànsit a causa de la neu

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha demanat als conductors que es mantinguin informats sobre l'estat del trànsit i de la situació meteorològica i que extremin la precaució davant la possibilitat de nevades a les cotes més altes del litoral central i l'àrea metropolitana de Barcelona aquest dijous.

En un comunicat, ha recordat que Protecció Civil de la Generalitat ha activat la prealerta del Neucat, el pla especial d'emergències per nevades a Catalunya, d'acord amb les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i les afectacions que es puguin derivar.

La cota de neu es podria situar cap als 200 metres, tot i que no es descarta que en certs moments pugui arribar a nevar fins al nivell del mar al litoral central i en l'entorn de Barcelona, cosa que podria tenir conseqüències a la xarxa viària.

Autopistes, companyia del grup Abertis, ha posat en marxa un dispositiu de seguretat viària a l'AP-7 (la Jonquera-Tarragona), l'AP-2 (Saragossa-Mediterrani), la C-33 (Barcelona-Montmeló) i la C-32 (Castelldefels-Vendrell) per fer front a les nevades previstes per a aquest dijous.

L'operatiu compta amb prop de 300 professionals i 39 màquines llevaneu preparades per tractar la calçada i intervenir en cas necessari, en un dispositiu que es coordinarà des del Centre d'Operacions i Seguretat Viària de Granollers (Barcelona), segons ha informat en un comunicat aquest dimecres.