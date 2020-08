Torra avala la llei de lloguers inicial i es desmarca de les esmenes de JxCat

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha avalat l'acord inicial que van aconseguir JxCat, ERC, els comuns i la CUP sobre la llei que regula el preu dels lloguers i s'ha desmarcat de les esmenes presentades pels postconvergents. Ha defensat que encara veu "marge" per "refer el consens".

En la roda de premsa posterior al consell executiu –l'última reunió abans de l'aturada de l'estiu– el president ha advocat per mantenir l'acord assolit per les quatre formacions, l'executiu català i el Sindicat de Llogaters. Torra ha exigit que es preservin els "compromisos" que van forjar al redactar la llei. "El treball conjunt dels grups em va complaure molt. Que arribéssim a aquest acord em va semblar molt positiu i raonable i treballaré perquè sigui el resultat final i tiri endavant", ha subratllat.

Torra s'ha alineat així amb l'acord assolit per una futura llei que preveia obligar a congelar o abaixar els preus dels nous contractes de lloguer als municipis catalans amb més de 20.000 habitants. JxCat va presentar fins a vuit esmenes a aquests plantejaments.

Entre d'altres, els postconvergents pretenien endurir les condicions segons les quals es pot declarar que una àrea té "un mercat d'habitatge tensionat" i garantir que no es vegin afectats per congelació o baixada del preu del lloguer propietaris amb uns ingressos inferiors a 5,5 vegades l'indicador de renda de suficiència (IRSC).

La decisió de JxCat, que només van revelar després que els grups signants promoguessin la tramitació de la norma per la via ràpida, va ser polèmica i va molestar especialment al Sindicat de Llogaters, que va retreure a la formació que abandonés el "pacte de país".

Qüestionat per aquesta controvèrsia, Torra ha revelat que demà es reunirà amb representants del Sindicat de Llogaters, ha defensat l'esborrany original i ha opinat que encara hi ha "temps i marge per poder refer el consens i la unitat". "Vull que tornem i mantinguem tots els compromisos", ha insistit.